Eric Charpentier - CIC

Eric Charpentier, directeur général (DG) du Crédit Mutuel Nord Europe, nommé DG adjoint du CIC.

Ecole normale supérieure, agrégé de mathématiques, titulaire d’un DEA de l’Université Paris-Dauphine et d’un master spécialisé en techniques financières de l’Essec.

Eric Charpentier a pris ses fonctions de directeur général adjoint du Crédit Industriel et Commercial (CIC) le 1er septembre, en charge de la banque de financement, des activités de marchés et de capital-développement, ainsi que de la gestion d’actifs. Daniel Baal, directeur général de cette filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’a proposé pour succéder à Philippe Vidal, qui devient son conseiller exécutif. Eric Charpentier – 61 ans depuis le 6 octobre – reste directeur général du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Il conservera ce poste lorsque le CMNE ne sera plus, juridiquement, qu’une caisse comme les autres au sein de l’Alliance Fédérale (CMAF).

D’ici là, Philippe Vidal, qui était directeur général adjoint du CIC depuis 2012 aux côtés de Claude Koestner (directeur général adjoint notamment en charge de la coordination des réseaux), accompagne dans sa prise de fonctions Eric Charpentier, qui supervise également les activités de banque privée (Banque de Luxembourg, CIC Suisse et Banque Transatlantique). « Le passage de flambeau se déroule particulièrement bien. Philippe Vidal a joué un rôle important dans le développement des activités de marchés et des métiers spécialisés du CIC. Le résultat net du premier semestre du CIC (1 milliard d’euros pour 3 milliards de produit net bancaire, NDLR), avec des performances remarquables des services spécialisés (un peu plus d’un tiers du PNB du CIC), témoigne de son engagement, souligne celui qui était administrateur du CIC depuis 2015. Aujourd’hui, toutes les entités du Crédit Mutuel Alliance Fédérale peuvent s’appuyer pour leur développement sur la banque de financement et d’investissement et la salle de marché du CIC, qui travaillent par ailleurs en direct pour de grands comptes, y compris des sociétés du CAC 40. »

Sa feuille de route : « Renforcer le développement dans tous les secteurs tout en adaptant les structures aux évolutions continuelles de la réglementation bancaire. » En parallèle, lui qui est entré au Crédit Mutuel Nord Europe en 1998 comme directeur général adjoint chargé du pôle finance et entreprises et en est devenu directeur général délégué en 2004 puis directeur général en 2006, va assurer ce que le Crédit Mutuel nomme dans son communiqué du 1er octobre la « convergence » entre le CMNE de Lille et le CMAF de Strasbourg. Adhésion des caisses du CMNE à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel (CFCM) de Strasbourg et affiliation en miroir de la CFCM au CMNE de Lille ; reclassement d’actifs et de passifs du nord (dont 51 % des titres de Beobank, établissement belge présidé par Eric Charpentier depuis 2015) ; retrait de l’agrément collectif de Lille, etc. : au 1er janvier 2022, l’ensemble des activités de ce qui constituait jusque-là un groupe indépendant, le troisième du Crédit Mutuel après Arkéa, sera placé sous l’agrément collectif de la CFCM, ses opérations de refinancement assurées par la Banque Fédérative de Strasbourg (la BFCM détient la quasi-totalité des filiales et participations du CMAF). Eric Charpentier en restera le DG, mais la fonction de dirigeant effectif n’aura plus lieu d’être.