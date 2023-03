Education financière : une mission sans fin

Le bon sens ne suffit pas toujours pour bien gérer son argent. Surtout depuis la multiplication des arnaques aux faux livrets d’épargne, aux placements en cryptoactifs, aux investissements en « éco-parkings » et autres parcs solaires… que l’Autorité des marchés financiers (AMF) pointe régulièrement dans ses mises en garde du public. La crise sanitaire a amplifié à la fois la masse des escroqueries et la vulnérabilité du public. L’Iosco (International Organization of Securities Commissions) en a même fait un rapport, soulignant l’importance de l’éducation des investisseurs pour protéger efficacement les épargnants et la confiance dans le système financier. Dans sa propre étude, parue en décembre 2021, l’AMF a constaté que le terrain français était « propice à l’arnaque » en raison de l’insatisfaction vis-à-vis des banques, d’un désir irraisonné pour de forts rendements et d’une méfiance réduite face aux propositions de placements dans des actifs réels, comme l’immobilier, les parkings ou les diamants. Et 48 % des personnes interrogées pensent que, pour faire de bons placements de nos jours, il faut laisser tomber les placements traditionnels, et 64 %, qu’il existe des placements qui rapportent à coup sûr plus que les livrets d’épargne. Le « triptyque qui crée de mauvaises dispositions » ? L’envie de gagner de l’argent rapidement, un intérêt pour les placements et un rapport négatif avec sa banque.

Adapter le discours

Si les jeunes sont particulièrement visés, ils ne sont pas les seuls à tomber dans les pièges. Une enquête réalisée par Spak, média d’éducation financière fondé par Anne-Claire Bennevault pour s’adresser à cette cible spécifique, montre que même si 89 % des moins de 35 ans sont conscients de l’existence d’arnaques financières en ligne, 20 % en ont déjà été victimes, et même 26 % chez les 18-24 ans. Ceux qui s’informent auprès d’influenceurs sont encore plus vulnérables, avec 38 % d’entre eux qui en ont déjà été victimes. Et pourtant, leur intérêt pour le sujet est évident : 77 % voudraient en savoir davantage sur les notions économiques et financières, pour mieux gérer leur budget ou mieux comprendre les grands débats économiques. Mais l’accompagnement par leurs partenaires financiers n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Trop technique, mal calibré, le discours des banques comme des institutions ne les touche pas. Le communiqué de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelant que les promotions du Black Friday sont rarement avantageuses n’a pas été suffisamment diffusé si l’on en croit le succès de l’événement, d’après les commerçants.

Dans ce contexte, beaucoup d’acteurs sont passés à l’action. Outre la Banque de France (lire ‘La Parole à…’), responsable de la stratégie nationale d’éducation financière, qui multiplie les initiatives, ou bien l’AMF, toujours vigilante avec ses listes noires d’acteurs peu fiables ou ses critiques à l’égard des pratiques de commercialisation pas toujours très loyales, de plus en plus d’organismes prennent la parole. Récemment, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) a même lancé des vidéos expliquant son rôle mais aussi la différence entre une banque traditionnelle, chez qui les dépôts sont garantis jusqu’à 100.000 euros, et un établissement de paiement non soumis à la garantie des dépôts. En ligne de mire, les « néobanques » ou applications de paiement, qui attirent beaucoup de jeunes sans que ces derniers aient une idée précise de la pérennité de leur offre, et donc du risque de perdre leurs fonds. « Ces vidéos sont aussi un moyen de sensibiliser le grand public au risque de fraude et d’usurpation d’identité afin de susciter de nouveaux réflexes, comme vérifier si un établissement est membre du FGDR avant de souscrire une offre, explique Thierry Dissaux, le président du directoire. Cela fait partie intégrante de notre mission de service public. »

Dans le secteur privé, l’association La Finance Pour Tous propose depuis 2006 un site web remarquablement riche s’adressant à des cibles variées. Six mille articles sont accessibles sur le site, qui compte 12 millions de visites et 16 millions de pages vues par an. L’équipe, d’une dizaine de personnes, répond à 5.000 questions chaque année. Trois ouvrages dans la collection « Pour les Nuls » ont été publiés, des partenariats avec l’Institut national de la consommation, la Banque de France, l’AMF, la presse régionale ou d’autres médias. Ses calculateurs et simulateurs sont jugés pratiques et utiles. L’association a été un précurseur de l’éducation financière. Elle comptait sur les financements et le relais des banques pour diffuser ses messages, mais elle est aujourd’hui à la recherche de nouvelles ressources pour pouvoir poursuivre ses missions. « Plus il y a d’acteurs dans ce domaine et plus l’éducation financière avance, estime Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale, mais une meilleure mutualisation des ressources serait bénéfique. »

Autre association, Finance et Pédagogie est l’organisme de formation de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne depuis 1957 et participe à tous les dispositifs publics d’éducation financière. Avec ses 28 « professeurs d’argent » et ses 15 antennes régionales, elle dispense 3.500 formations par an, soit 9.000 heures. « Nous accompagnons nos partenaires et touchons ainsi des populations très diverses, détaille Patrice Cros, son directeur. Avec la Croix-Rouge pour aider les réfugiés, avec les Crous pour les étudiants, avec les bailleurs sociaux pour les personnes en situation de fragilité sociale… Et, avec les Caisses d’Epargne en lien avec leur partenariat pour les Jeux olympiques, nous avons aussi un programme pour les sportifs de haut niveau, pendant et après leur carrière. » L’association a également participé au développement des applications mobiles Pilote Budget et Pilote Dépenses. Pilote Mobilité Etudiant devrait sortir en 2023. Parmi les projets, des formations pour les aidants sont en préparation pour l’année prochaine.

Alors que les autres banques sont assez discrètes sur le sujet, les applications de paiement destinées aux adolescents et à leurs parents ont bien ciblé le besoin. « Des fonctionnalités éducatives permettent aux jeunes d’apprendre à constituer un budget, à gérer de façon autonome, à bien dépenser, à mettre de côté, indique Caroline Menager, cofondatrice de Pixpay. Nous avons également intégré un graphique d’analyse des dépenses et un calculateur d’impact carbone, qui peuvent susciter la discussion avec les parents. Et nous avons ajouté un RIB pour que l’ado puisse se faire payer directement ou envoyer un lien de paiement lorsqu’il fait des petits boulots, par exemple. » L’épargne occupe une place prépondérante, avec des cagnottes ou l’arrondi des dépenses : le jeune peut ainsi piloter ses propres projets dans l’application mobile. Le dispositif convient bien à certains, qui restent clients même après leurs 18 ans et alors que Pixpay propose désormais un accompagnement pour choisir sa banque d’adulte selon ses besoins. Même souci chez Kard, qui propose beaucoup de contenus éducatifs pour parents et enfants sur son blog, avec l’aide de la psychologue Béatrice Copper-Royer. Et parmi les fintechs, Virgil (aide à l’achat immobilier) a lancé Spoune, une newsletter qui vulgarise divers sujets liés à l’argent, dans un style actuel afin que les jeunes actifs puissent apprendre naturellement et de façon agréable. Avec 50.000 abonnés et un taux d’ouverture de 60 %, Spoune rencontre un vrai succès.

Mais l’argent devrait s’apprendre dès le plus jeune âge. C’est cette conviction qui a conduit Fabien Piombini à s’inspirer d’une méthode utilisée aux Etats-Unis et expliquée dans son petit livre La Gestion de l’argent pour les enfants. L’argent devrait avoir quatre usages : dépenser, économiser, investir et donner. Un principe simple pour bien démarrer.