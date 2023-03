DIGITAL - En route vers les plateformes bancaires

L’avènement de l’open banking plonge les banques dans un nouveau monde où elles peuvent se glisser partout. C’est le concept de banking-as-a-service, ou Baas : les banques mettent à la disposition d’autres enseignes des services financiers, paiement fractionné ou crédit par exemple, qui contribuent à la fluidité des parcours. Dans l’autre sens, les banques peuvent aussi devenir les orchestratrices de plateformes distribuant leurs propres services et ceux d’autres acteurs qui sont pertinents ensemble. C’est la bank-as-a-platform, qui génère une valeur accrue grâce à la technologie, qui fluidifie les parcours et permet d’emboîter divers services dans un environnement digital unifié.

Les jeunes sont particulièrement ciblés : Boost de la Société Générale, Campus Services de BNP Paribas, Job+ du Crédit Agricole ou encore Pass Jeunes de La Banque Postale sont autant de bouquets de services assemblés pour séduire ce segment volage et exigeant, aux besoins bancaires basiques, contrairement à ses autres préoccupations – recherche de stage, d’emploi, d’aides, de formation, de coaching… Derrière ces offres se cache Wizbii, un prestataire technologique disposant d’une centaine de services partenaires à son catalogue de façon que chaque banque puisse choisir le panier qui convient à ses clients. Et le résultat est là. La satisfaction des clients et l’image de la banque en sont améliorées, explique Benjamin Ducousso, le fondateur et PDG de Wizbii : « En moyenne, le ‘net promoter score’ (indice de recommandation, NPS) atteint 37, un bon niveau. Les indicateurs de performance sont également très bons : +25 % de ventes additionnelles sur un an, une réduction de 18 % de l’attrition et une conquête de nouveaux clients qui augmente de 10 %. » Le Pass Jeunes de La Banque Postale, lancé en mai dernier avec dix services gratuits, compte déjà 200.000 inscrits.

Outre l’amélioration de la relation client et des ventes, ce type d’offre apporte des données qui accroissent la connaissance client et permettent de solliciter les bons clients au bon moment avec la bonne proposition. Et, au vu de la satisfaction des banques et assurances, Wizbii vient de lancer Obendy, une offre plus large de plateformes destinées à tous les segments de clientèle : clients vulnérables, professionnels, seniors… Tout est possible.

Cependant, les établissements préfèrent généralement mener la démarche par eux-mêmes. Surtout quand il s’agit de sujets au cœur de l’activité bancaire, comme l’habitat. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose Le Logement, un ensemble de services « pour aider les Franciliens à trouver un toit dans les meilleures conditions, explique Matthieu Girardon, responsable de la filiale immobilière de la banque. Il s’agit d’un accompagnement complet, de la recherche d’un bien jusqu’à la remise des clés. Un enjeu stratégique qui situe l’offre au carrefour avec les agences immobilières, les courtiers, les notaires… ». Le Logement intègre les services de Gustave Bonconseil – une quinzaine de partenaires (chasse immobilière, travaux…) –, ainsi que d’Achat Immo Neuf pour l’investissement dans des programmes neufs ou à rénover et de Ma Future Location, pour les locataires. Les trois prestations sont en cours de consolidation.

Des univers complets

L’initiative a pu servir d’exemple. Le Groupe Crédit Agricole cherche à créer des passerelles entre les réseaux bancaires Crédit Agricole et LCL, d’un côté, et son réseau d’agences immobilières Square Habitat, de l’autre. « Nous proposons un accompagnement global autour de l’achat immobilier, neuf, ancien ou à visée locative, explique David Chouraqui, directeur général de CA Services Immobiliers. Nous étudions la possibilité d’étendre le service aux projets de rénovation énergétique en intégrant le financement, la gestion des aides, les diagnostics, le suivi des travaux. » Le service sera aussi déployé pour les copropriétés. Des partenaires seront sélectionnés pour apporter les offres complémentaires.

Dans le domaine de la construction de maisons individuelles, le Crédit Mutuel Arkea s’est allié à Trecobat pour constituer Teamzy, une application conçue comme un outil de workflow pour le client final et les multiples intervenants du projet (constructeur, mairie, architecte, banque, assurance, notaire…) afin de partager les informations à chaque étape avec les interlocuteurs concernés et de fluidifier tout le processus. Teamzy pourrait ainsi faire gagner jusqu’à deux mois sur un projet de construction.

Pour la clientèle professionnelle, le Crédit du Nord bâtit une offre de services enrichie couvrant plus d’une vingtaine d’univers de besoins au-delà de la banque. Le rapprochement avec la Société Générale donnera une dimension plus large à cette démarche. La banque cible également des besoins spécifiques, comme avec Oppens, une place de marché de cybersécurité pour les petites entreprises. Le groupe commercialise aussi Kyriba, un logiciel de gestion de trésorerie et de risques. Et pour les corporates, SG Markets est un portail de services multiples, certains produits par la Société Générale, d’autres par des tiers en marque blanche.

De son côté, BNP Paribas déploie le concept dans six domaines, dont la maison, la mobilité, la gestion quotidienne, la gestion du futur… La banque offre déjà le service de Papernest, une optimisation des dépenses, aux clients particuliers prêts à partager leurs relevés de compte, ou Mon Business Assistant avec pour partenaire OneUp, un bouquet de services à destination des professionnels. Et elle prépare pour le premier semestre 2023 la sortie de sa plateforme mobilité, pour accompagner le client du choix de son véhicule jusqu’à la remise des clés et intégrant tous les modes de financement possibles et l’accès à des données de coût total de possession, à partir des informations de sa filiale Arval. Une offre d’aide à la rénovation énergétique est également en phase pilote en France et en Italie. Et parmi les moments de vie importants, la retraite donne aux banques l’occasion de renforcer la relation client. La Banque Postale, par exemple, mise sur Sapiendo, qui analyse le relevé de carrière, détecte les erreurs et aide à les corriger. Une consultation avec un expert retraite est proposée aux clients patrimoniaux et peut se poursuivre avec un conseiller bancaire. Une offre est également en préparation dans le domaine de la transmission-succession, moment clé de la relation client, encore mal appréhendé par la plupart des établissements.

Les plateformes bancaires sont donc foisonnantes. Mais comment en faire des succès ? Pour Nicolas Croquet, responsable de l’activité banque de détail chez Capgemini, « il est impératif de s’afficher haut et fort. Ce genre de projet ne fonctionne que si on y met les moyens : il faut investir, sélectionner les bons partenaires, accompagner le projet avec un marketing fort et choisir un thème en cohérence avec l’ADN de la banque. Pour la banque, une plateforme est d’abord un investissement. Gagner de l’argent arrivera ensuite, grâce aux commissions sur les ventes des partenaires, mais le succès dépend des flux générés sur la plateforme ».

Sans dévoiler de chiffres, BNP Paribas estime que ses plateformes génèrent déjà plusieurs millions d’euros de revenus. « Chaque partenaire est évalué sur l’utilisation du service et la satisfaction client, et sur l’apport de PNB, explique Sophie Heller, responsable innovation et expérience client au pôle commercial, personal banking & services de BNP Paribas. Il est donc important de partager un cadre de référence commun. » Ce qui demande une organisation robuste. A la Société Générale, « l’objectif recherché est d’abord la satisfaction et la fidélisation des clients, soulignes Yves Blavet, directeur open banking. Nous accordons plus d’importance au NPS qu’à la rentabilité d’un produit. Nous voulons une vision de la rentabilité globale. Le modèle de plateforme sert à créer une boucle vertueuse : générer du trafic, des contacts plus fréquents entraînant une intimité digitale et une meilleure connaissance client, qui permettront ensuite de proposer des services, bancaires et non bancaires, et de générer des revenus. Le digital est un formidable complément au modèle de banque relationnelle ». Un modèle plus ouvert, mais qui reste sous l’étroit contrôle des établissements.