Deutsche Bank renforce sa couverture des institutions financières

Deutsche Bank étoffe ses équipes d’origination et de conseil auprès des institutions financières. La banque allemande a annoncé dans un memo interne, dont L’Agefi a pris connaissance, plusieurs nominations chez son Financial Institutions Group (FIG), dont celle de la Française Marie-Soazic Geffroy. Associée chez Perella Weinberg depuis deux ans, elle rejoint Deutsche Bank comme co-responsable mondiale FIG, basée à Paris.

Avant de diriger les FIG pour l’Europe chez Perella, Marie-Soazic Geffroy a effectué toute sa carrière chez Morgan Stanley, d’abord en Asie puis à Zurich. Elle pilotera l’activité aux côtés de Jeff Cady, que Deutsche Bank vient de recruter chez Citi et qui sera basé à New York, et d’Hubert Vannier, qui reste chairman des institutions financières pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Recrutements externes

«Les institutions financières représentent approximativement 20% du total des commissions pour l’origination et le conseil dans le monde, et représentent une opportunité de croissance attractive pour notre franchise», soulignent dans le memo Bruce Evans, Mark Fedorcik, Berthold Fuerst et Henrik Johnsson, qui pilotent les activités de coverage et de banque d’investissement du groupe aux Etats-Unis et en Europe.

Deutsche Bank annonce deux autres recrutements de professionnels aguerris chez ses concurrents. Chris Williams rejoint le bureau de Londres comme chairman EMEA FIG. Il officiait chez Credit Suisse, dont UBS vient de signer le rachat. Aaron Saperstein, ex-Citi, sera quant à lui basé à New York pour couvrir les acteurs des services financiers spécialisés et l'écosystème des fintechs.

La banque allemande s’est redressée depuis deux ans, après un recentrage de sa banque d’investissement, et elle repasse à l’offensive. Au mois d’avril, elle a créé la surprise en rachetant le courtier britannique Numis Securities, une acquisition destinée à lui redonner du poids auprès de la clientèle des grandes entreprises britanniques.