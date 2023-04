Deutsche Bank repart sur le sentier des acquisitions

Lorsque les inquiétudes sur les banques régionales américaines ont commencé à se diffuser en Europe, il n’a pas fallu longtemps aux actionnaires de Deutsche Bank pour se rappeler leurs mauvais souvenirs. La première banque allemande a été une de celles qui a été le plus touchée en Bourse, la chute de Credit Suisse n’arrangeant rien. Une réminiscence des difficultés qu’elle a connues depuis la crise de 2008, mais sans aucune raison tangible. Depuis plusieurs mois, Deutsche Bank essaie de rassurer. Et la chute de confiance de ces dernières semaines n’a pas entaché ses nouvelles ambitions de développement. Le groupe allemand a même annoncé vendredi 28 avril, à la surprise générale, l’acquisition du courtier britannique Numis pour 410 millions de livres en numéraire, soit 465 millions d’euros.

En Grande-Bretagne, Numis n’est pas un inconnu. Ce spécialiste du courtage institutionnel et du conseil stratégique aux entreprises compte 166 sociétés clientes, dont 64 de l’indice FTSE350, précise Deutsche Bank dans son communiqué. Numis sera, à terme, regroupé avec les activités de la banque allemande en Irlande. Celle-ci veut établir « une force de premier plan dans la banque d’investissement au Royaume-Uni avec une position de premier plan dans le courtage d’entreprise, le conseil stratégique, les marchés des capitaux propres et de la dette, la recherche sur les actions, ainsi que les ventes et l’exécution ». Vaste programme.

Chemin de croix

Ce retour à la croissance externe concrétise les efforts de redressement entrepris par Deutsche Bank depuis plusieurs années... au risque d’en contredire la logique. Lorsqu’elle avait été rattrapée par la justice américaine en 2016 pour son rôle pendant la crise des subprimes, la banque allemande était au bord du gouffre. Condamné à l’époque à verser au Trésor américain plus de 7 milliards de dollars, lesté d’actifs toxiques, le groupe perdait la confiance des investisseurs. Angela Merkel, à l’époque chancelière, avait précisé, pour des raisons de politique interne, que l’Etat ne viendrait pas en aide à la banque si ses problèmes devaient s’accroître.

Seule solution pour Deutsche Bank : entamer une profonde restructuration, alléger ses besoins en capital et faire baisser son niveau de risque. Les plans stratégiques se sont alors succédé. En 2018, l’ancien directeur général de la banque John Cryan était débarqué, remplacé par Christian Sewing. Celui-ci a mis en place un programme de restructuration et de réduction du bilan qui commence à porter ses fruits aujourd’hui. Entre 2015 et 2018, la banque s’était déjà dégagée de certaines de ses activités, comme sa compagnie d’assurance britannique Abbey Life en 2015, ou ses activités polonaises en 2016, mais Christian Sewing a accéléré le mouvement. Il a introduit en Bourse en 2018 sa société de gestion DWS pour apporter un peu d’argent frais. Quelques mois plus tard, en 2019, il cédait ses activités de prime brokerage - le financement des hedge funds - à BNP Paribas, et sortait de fait du courtage cash actions, métier historique de Numis.

L’autre grand chantier de Deutsche Bank a été celui de la réduction des coûts. Dès 2018, Christian Sewing a décidé de départs massifs dans sa banque de financement et d’investissement, qui se sont concrétisés en 2019. Cette cure d’amaigrissement n’est pas encore terminée dans certaines activités, en témoignent les récentes suppressions de postes annoncées ce mois d’avril dans les métiers de back-office.

Back to the game

Depuis 2021, les résultats de Deutsche Bank se sont redressés. Aujourd’hui, l’offre sur Numis est marquante à plusieurs titres. D’abord, c’est la première acquisition qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie de banque à la fois universelle et locale (Global Hausbank). Le plan stratégique présenté début 2022 stipulait bien que Deutsche Bank comptait se développer dans la banque d’entreprise, la banque privée et la gestion d’actifs, tout en allégeant sans abandonner complètement sa banque d’investissement. La logique de cette opération échappe donc à certains observateurs. «Elle ne change pas fondamentalement l’histoire pour l’action Deutsche Bank vu sa taille, mais elle ne correspond à ce que les actionnaires attendent: plus de revenus stables dans les activités aux particuliers, plus de maîtrise des coûts», regrettent les analystes de JPMorgan.

L’autre point remarquable de cette transaction est le prix. Il fait apparaître une prime de plus de 70% par rapport au dernier cours de clôture de Numis et de 60% sur la moyenne des trois derniers mois. Le principal actionnaire de la banque, avec un peu moins de 23% du capital, le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, comme tous les directeurs de la structure, s’est engagé à accepter l’offre. Le montant proposé montre la volonté de Deutsche Bank de réapparaître comme une banque en croissance, voire un prédateur, et non plus comme le maillon faible des grandes banques de la zone euro, comme cela a souvent été le cas ces dernières années. Quitte à laisser craindre qu’elle n’a pas retenu la leçon du passé.