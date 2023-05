Desiree Fixler répond à l’Esma sur l'éco-blanchiment

Desiree Fixler, qui a lancé l’alerte sur de possibles pratiques d’éco-blanchiment chez le gérant allemand DWS, a exprimé son point de vue sur l’éco-blanchiment dans le secteur financier. L’intéressée, pour qui les craintes des gérants sur les suspicions d’éco-blanchiment sont saines, a répondu à l’appel à témoignages de l’Esma sur le sujet, comme l’a aussi fait l’association européenne de la gestion d’actifs.

L’ex-responsable de la durabilité de DWS affirme que ce n’est pas la régulation qui va changer les choses. «La réglementation ne luttera pas contre l’éco-blanchiment sans mesure d’application. Les actions coercitives menées par la SEC, la police criminelle allemande BKA, la police fédérale, le raid dans les locaux de DWS et de Deutsche Bank ont fait plus pour lutter contre l’éco-blanchiment que l’intégralité de SFDR», prévient-elle dans un message posté lundi sur le réseau social LinkedIn, en référence au règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (SFDR). Elle s’étonne dans sa réponse au régulateur européen des marchés financiers qu’aucun des superviseurs financiers européens ne l’ait contactée ou n’ait discuté avec elle de la situation chez DWS ou de l’éco-blanchiment en général après ses révélations en août 2021. Elle les incite à se concentrer et à coopérer sur les mécanismes de mise en application des régulations.

Desiree Fixler soutient que l’éco-blanchiment survient notamment lorsqu’une organisation n’applique pas les mêmes contrôles internes rigoureux et fondés sur les faits pour ses publications sur la durabilité que pour ses publications et reportings financiers. Desiree Fixler ajoute que l’éco-blanchiment «peut être utilisé pour détourner ou réorienter l’attention sur les mauvaises pratiques ou les pratiques anti-durabilité d’une entreprise». Elle cite les frais excessifs, les participations dans des actifs à forte émission de carbone, le lobbying anti-ESG, ou encore un déficit de diversité associé à des écarts de rémunération injustes. La lanceuse d’alerte estime aussi que l'éco-blanchiment peut détourner l’attention des consommateurs, des investisseurs et des autorités gouvernementales et les induire en erreur en les empêchant de prendre des mesures plus importantes en faveur du climat et de la justice sociale.

Zéro système de suivi ESG chez DWS selon Désirée Fixler

Dans son témoignage, elle pointe du doigt les labels et les engagements durables de toutes sortes (plan net zéro carbone, objectifs ESG, etc) comme les plus gros réceptacles d’éco-blanchiment de l’industrie des produits financiers. Desiree Fixler se paye au passage les alliances de gestionnaires d’actifs comme la Net Zero Asset Managers Initiative, IIGCC ou Climate 100+. Les notations des Principes pour l’investissement responsable (PRI) et du Carbon Disclosure Project (CDP), tout comme celles des fournisseurs de données extra-financières en prennent aussi pour leur grade.

«Les notations des PRI et du CDP sont trop souvent confondues avec des évaluations qualitatives. Il est nécessaire de communiquer et d’indiquer clairement que ces rapports et notations sont basés sur des informations volontaires qui, dans de nombreux cas, n’ont pas été vérifiées ou mesurées. Les clients et les actionnaires des gestionnaires d’actifs peuvent être induits en erreur en pensant que la note «A+" des PRI d’un gestionnaire d’actifs signifie un score de capacité ESG avancé. Le public doit savoir que la note A+ des PRI est basée sur des déclarations volontaires qui peuvent ou non être véridiques», développe la lanceuse d’alerte.

Desiree Fixler révèle par ailleurs quelques détails à propos des accusations visant DWS. La société ne disposait d’aucun système de suivi lui permettant de vérifier si les gérants de fonds ou les analystes agissaient de manière conforme à ses déclarations de durabilité publiques. Selon elle, la société ne pouvait pas vérifier la véracité de l’intégration ESG dans des classes d’actifs entières comme le crédit investment grade. Aussi, en public, DWS prétendait s’appuyer sur un système d’évaluation du risque «de classe mondiale», «supérieur aux standards de l’industrie», «sophistiqué» et utilisant l’intelligence artificielle. Tout le contraire de ce qu’a dévoilé, selon Désiree Fixler, une enquête interne partagée avec la direction. Cette évaluation qualifiait le dit système de «pourri», «périmé», «haut risque opérationnel» et démontrait qu’aucune IA n’était utilisée.