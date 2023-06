Crédit immobilier : le HCSF redonne un peu de souplesse aux banques

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a tranché. Alors que les banques et les professionnels de l’immobilier dénoncent l’effet de la norme, qui impose depuis 2021 un taux d’effort maximal de 35% aux emprunteurs et plafonne la durée maximale des crédits à 25%, l’autorité n’a pas souhaité modifier les grands équilibres d’une règle destinée à «contenir une possible dérive des conditions d’octroi de crédit immobilier». Elle consent tout de même à «deux ajustements techniques» au regard «des difficultés opérationnelles rencontrées par les banques».

Les banques disposent d’une marge de flexibilité leur permettant de déroger à la norme pour 20% des dossiers de crédit. Mais elles ne sont pas libres d’en disposer comme elles le souhaitent. La norme imposait, en effet, jusqu’ici d’allouer 80% de cette flexibilité à l’acquisition de la résidence principale, la banque étant libre d’affecter les 20% restants. Cela laissait donc peu de place à l’investissement locatif pour lequel les dérogations à la norme du HCSF ne pouvaient excéder 4% de la production de crédit au total. Les banques réclament depuis plusieurs mois un assouplissement de la règle en faveur de ces candidats à l’emprunt plus aisés qui ne présentent pas de risques sur leur capacité de remboursement. «En pratique, cela est trop compliqué à piloter et nos réseaux ont simplement cessé de financer des investisseurs locatifs», témoigne un patron de banque.

Plus de souplesse pour l’investissement locatif

Ces critiques ont été entendues par le HCSF qui consent à lâcher un peu de lest. Au sein de la marge de flexibilité de 20%, la part pouvant être librement affectée par les banques passe de 20 à 30%, en vue de donner «une souplesse supplémentaire à l’investissement locatif», tandis que celle réservée à l’acquisition de la résidence principale tombe à 70%. La part devant être affectée aux primo-accédants, soit 30% de la marge de flexibilité, reste inchangée.

L’objectif de la mesure est, dit-on à Bercy, de «maintenir la distribution de volumes de crédits affectés à l’investissement locatif et la mise à disposition de logements». Récemment, les promoteurs immobiliers ont alerté sur le coup d’arrêt donné au marché du neuf, tandis que le gouvernement a décidé, dans le cadre du plan logement, de mettre fin en 2024 au dispositif fiscal Pinel qui a longtemps soutenu le secteur.

Faciliter le pilotage par les banques

Le HCSF a, par ailleurs, décidé de prendre en compte «la saisonnalité de certaines opérations de crédit» pour ne pas sanctionner les banques en cas de non-respect de l’affectation de la marge de flexibilité. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) surveille chaque trimestre si les règles sont respectées. Désormais, en cas de dépassement «de l’une ou l’autre de ces limites d’allocation au sein de la marge de flexibilité» constaté sur un trimestre, l’ACPR considérera leur application au sein de la production de crédit sur trois trimestres glissants avant de mettre en demeure la banque. Cet ajustement vise à tenir compte du «temps de latence entre le moment où le crédit est accordé et le moment où il est débloqué », explique-t-on à Bercy.

L’ensemble de ces mesures vise à «faciliter le pilotage» de la norme du HCSF par les banques, précise encore Bercy. Pour autant, le HCSF «n’a pas de rôle à jouer dans la distribution de crédit». Il vise «à le rendre plus sûr tout en étant abondant». Ces ajustements techniques ne vont donc pas renverser la table, alors que la production de crédit se normalise dans un contexte de remontée des taux qui bride la capacité d’emprunt des ménages.

A 12 milliards d’euros, elle reste tout de même «parmi les plus élevées de la zone euro», rappelle la Banque de France. «Le vrai problème réside dans l’offre de logements disponibles. Par ailleurs, le niveau des prix de l’immobilier restant élevé, les acheteurs sont attentistes», remarque un banquier de la place.

La mensualisation du calcul du taux d’usure prolongée

Pour ne pas trop gripper la machine, Bercy a également annoncé comme prévu que la mensualisation du calcul du taux d’usure était prolongée au deuxième semestre. La mesure avait été initialement mise en place jusqu’au 1er juillet afin de permettre aux banques d’ajuster au mieux ce taux plafond dans le contexte de remontée rapide des taux et éviter le blocage des demandes de prêts en fin de trimestre. Un arrêté sera pris dans ce sens par le ministère de l’Economie dans les prochains jours.

Par ailleurs, Bercy compte modifier les règles de définition du taux d’usure pour les prêts collectifs négociés par les copropriétés. Ces derniers se voient actuellement appliquer le taux plafond en vigueur pour les prêts immobiliers, plus mordant que celui appliqué aux prêts à la consommation. Or, «ces prêts négociés par les copropriétés, destinés notamment à financer la rénovation thermique des logements, portent sur des montants individuellement limités, entre 15 000 et 20 000 euros par copropriétaire», rappelle-t-on à Bercy. Le ministère va donc publier un arrêté afin que ces prêts collectifs se voient appliquer le même taux d’usure que les crédits à la consommation.