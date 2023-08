Crédit Agricole SA dépasse les attentes, les caisses régionales se renforcent

Crédit Agricole SA (Casa) a tiré parti du modèle diversifié du groupe mutualiste, le dynamisme de l’assurance et l’intégration de Crédit Agricole Auto Bank compensant la moins bonne performance de la banque de détail et le ralentissement des activités de marché.

Au deuxième trimestre 2023, le résultat net part du groupe publié de Casa ressort à 2 milliards d’euros, en hausse de 24,7% par rapport au deuxième trimestre 2022, dépassant largement les attentes des analystes. Le consensus Factset tablait sur 1,4 milliard d’euros.

Ce résultat a été soutenu par des éléments spécifiques de +190 millions d’euros, notamment la réorganisation du pôle services financiers spécialisés, avec l’intégration de CA Auto Bank, l’ex-FCA Bank dont Crédit Agricole est devenu actionnaire à 100%, et une reprise de provision pour un litige ancien datant de 2010 relatif au traitement anticoncurrentiel des banques françaises sur les chèques.

Hors éléments spécifiques, le résultat net part du groupe sous-jacent s'établit à 1,85 milliard d’euros, en hausse de 18% au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022. Pour le premier semestre, CASA dégage un résultat net part du groupe publié de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 48%.

Forte hausse des revenus de l’assurance

Les revenus sous-jacents atteignent 6,329 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de +15,6% sur un an. Cette croissance est essentiellement portée par le pôle gestion de l'épargne et assurances (+47,5%) qui bénéficie d’une forte hausse des revenus de l’assurance, multipliés par 3 et en hausse de 42% retraités sous IFRS 17. Cette performance est due à «des marchés financiers bien orientés, une activité commerciale forte en vie et en dommages et une absence de sinistres climatiques majeurs au deuxième trimestre 2023», a précisé le directeur général délégué en charge du pilotage, Jérôme Grivet. Au deuxième trimestre 2022, l’assurance dommages avait été pénalisée par les violents orages de grêle.

Le pôle services financiers spécialisés réalise également une bonne performance au deuxième trimestre (+26,1%), du fait de l’intégration ligne à ligne de CA Auto Bank qui génère du produit net bancaire (PNB).

Le pôle banque de proximité à l’international a également bien performé (+20,9%), grâce à une marge nette d’intérêts bien orientée en Italie, en Pologne et en Egypte. Des revenus qui contrastent avec ceux de la banque de détail dans l’Hexagone, toujours à la peine du fait de la hausse du coût du refinancement (- 4,4%). La baisse de la marge nette d’intérêt n’est que «temporaire», a rappelé le directeur général de CASA, Philippe Brassac.

La BFI résiste

Les revenus de la banque de financement et d’investissement reculent légèrement de 1,8%, à 1,5 milliard d’euros. Ils restent toutefois «proches du meilleur deuxième trimestre historique atteint en 2022», a souligné Casa. Le ralentissement des activités de marchés dans le ‘fixed income’ notamment est compensé par la bonne tenue des financements structurés (+ 20,4%).

Le changement de périmètre lié à la consolidation de CA Auto Bank ainsi que la hausse de la masse salariale ont fait grimper les charges d’exploitation qui s'élèvent à 3,196 milliards d’euros au deuxième trimestre 2023, en hausse de 4,1%.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent, hors contribution au Fonds de résolution unique, s'établit tout de même à 50,6% au deuxième trimestre 2023, en amélioration de 5,3 points de pourcentage sur un an. Il reste peu élevé et en ligne avec la cible du plan à moyen terme.

Sous l’effet du passage en défaut de «plusieurs dossiers de place» parmi la clientèle d’entreprises et de la dégradation de la conjoncture qui pèse sur les ménages, le coût du risque est en dégradation à 450 millions d’euros, soit une multiplication par 2,2 par rapport au deuxième trimestre 2022.

Le ratio de fonds propres durs CET 1 de CASA atteint 11,6%, soit 340 points de base au-dessus des exigences de la BCE.

La SAS Rue la Boétie monte au capital de Casa

La SAS Rue la Boétie, contrôlée par les caisses régionales du groupe, a annoncé qu’elle comptait à nouveau augmenter sa participation au sein de Casa, grâce à un rachat d’actions d’un montant maximal de 1 milliard d’euros d’ici à la fin du premier semestre 2024. Une première opération de ce type en novembre dernier a fait passer sa part au capital de Casa de 57,1% à 60,2%. Elle a confirmé, dans un communiqué, qu’elle n’irait pas au-delà de 65% et rappelé qu’il s’agissait d’une «opération à vocation patrimoniale».

Le groupe Crédit Agricole a annoncé, par ailleurs, que sa filiale Indosuez Wealth Management avait signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire de 80% dans Degroof Petercam, leader en gestion de fortune en Belgique. Le groupe CLdN, actionnaire de référence de Degroof Petercam, restera au capital à hauteur d’environ 20 %. La transaction devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités compétentes. L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. se situerait aux alentours de -30 points de base.