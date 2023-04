Le Crédit Agricole et Worldline veulent fonder le champion des paiements pour les commerçants

Adyen, Stripe, Sunday, Sum Up… Elles sont nombreuses, les fintechs parties à la conquête des commerçants avec leurs offres d’acceptation qui permettent d’encaisser les paiements en magasin ou en ligne. Les banques, elles, perdent des parts de marché.

Le Crédit Agricole, pour qui le paiement est une activité stratégique représentant 2 milliards d’euros de PNB, a décidé de s’allier avec Worldline pour créer une coentreprise. Son ambition : devenir rapidement le champion des services de paiement aux commerçants. «Les banques conservent l’acquisition, autrement dit la relation avec les commerçants à travers le compte bancaire et la gestion des flux d’argent. Mais si elles perdent l’acceptation (la gestion technique de l’encaissement des différents moyens de paiement) au profit des nouveaux acteurs technologiques, elles risquent de perdre cette clientèle, explique Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du Crédit Agricole SA (CASA) et directeur général du Crédit Agricole Payment Services (CAPS). Il faut donc réagir, mais nous ne pouvons plus le faire seuls tant le niveau des technologies et des investissements nécessaires est élevé. Nous avons choisi une alliance avec Worldline. »

Contrairement à certaines banques européennes qui préfèrent laisser cette activité à des spécialistes, le Crédit Agricole privilégie la complémentarité. Il a cette fois choisi une entreprise française, Worldline, après avoir tenté une alliance malheureuse en 2018 avec l’allemand Wirecard, qui avait ensuite fait faillite.

A lire aussi:

Une offre tout-en-un

La coentreprise bénéficiera des actifs de ses fondateurs. Le Crédit Agricole, «première banque en France », apporte ses capacités d’acquisition ainsi que son savoir-faire et sa fine connaissance des petits et moyens commerçants. Sa part de marché sur cette clientèle atteint les 27,5%, grâce notamment à son réseau de caisses régionales. Et Worldline contribuera à la joint-venture par son expertise technologique, sa maîtrise de l’acceptation, ses plateformes et ses applications de paiement, qui équipent déjà une importante clientèle de grands remettants.

Avant d’aller plus loin, cette future coentreprise doit encore recueillir la validation de l’Autorité européenne de la concurrence, obtenir un agrément auprès de l’ACPR et l’avis des représentants des salariés des deux entreprises mères, pour commencer sa construction en 2024 et être opérationnelle en 2025.

Déployer les innovations

Pour autant, Crédit Agricole Payment Services, la filiale spécialisée de la banque qui compte 700 salariés, restera l’infrastructure de traitement des opérations cartes pour les 30 millions de clients du Crédit Agricole. Son activité (13 milliards d’opérations traitées, 22,9 millions de cartes émises, 5,2 milliards d’autorisations octroyées) sera complémentaire de celle de la coentreprise. Celle-ci disposera de sa propre marque, de ses équipes et de son propre réseau de distribution.

«Elle développera une offre innovante tout-en-un comprenant l’acceptation et l’acquisition en France, grâce à la connexion avec le Groupement Cartes Bancaires (que ne proposait pas Worldline jusqu’ici), ainsi que les paiements de proximité, en ligne et les paiements unifiés qui marient plusieurs canaux, note Jean-Paul Mazoyer. La nouvelle entreprise commercialisera également les offres innovantes comme les terminaux de paiement mobiles (mPos), le paiement à table par QR Code, les briques de paiement sur les sites web, etc. »

A lire aussi:

L’objectif est de proposer des solutions aux besoins spécifiques de divers secteurs d’activité, des dispositifs innovants pour rendre le paiement quasiment invisible dans les parcours d’achat des commerçants, mais aussi d’apporter des données issues des paiements pour les aider à augmenter leur chiffre d’affaires.

Les offres autour de la carte et de la monétique seront développées en priorité, puisque l’usage est toujours dynamique, avant de déployer l’initiation de virement et des portefeuilles électroniques qui correspondent à de nouveaux standards d’usages, comme l’European Payments Initiative (EPI) actuellement en préparation. Pour l’heure, aucun objectif chiffré n’a encore été communiqué par les deux partenaires.