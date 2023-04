Cinq ans après : Vie d’un fonds en transition climatique

Comment est né le Templeton Global Climate Change Fund ?

Il y a 5 ans, pour répondre à la demande de nos clients, nous avons transformé un fonds “traditionnel” qui existait depuis 1991, pour le refocaliser sur les actions internationales de sociétés qui reconnaissent et s’attaquent à l’urgence climatique.

Depuis, nous investissons dans trois catégories de sociétés : les productrices de solutions contribuant à réduire les émissions carbones; les résilientes, qui opèrent de manière à limiter leurs émissions; et celles en transition, en passe de devenir résilientes.

Toutes ces sociétés bénéficient de tendances macroéconomiques mais sont au départ souvent sous-évaluées – ce qui donne une belle opportunité d’entrée pour les investisseurs « Value » que nous sommes.

Quels ont été les changements apportés à votre fonds depuis sa création ?

L’approche d’investissement est restée inchangée mais par rapport aux premiers jours, nous portons une plus grande attention aux productrices de solutions face au changement climatique. Au fil des ans, nous avons également introduit différentes contraintes pour guider l’activité du fonds. Nous avons notamment une exigence au niveau du portefeuille, selon laquelle au moins 50% des revenus doivent provenir de produits ou services contribuant à la mitigation ou à l’adaptation au changement climatique.

Quel regard portez-vous sur les évolutions récentes de ce secteur ?

Les investisseurs en faveur du changement climatique ont pu applaudir une adoption plus large, par les gouvernements et les entreprises, d’objectifs de réduction des émissions de carbone. De grands progrès réglementaires ont également été enregistrés, notamment en Europe et aux Etats Unis.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Quelles sont vos espoirs à cet égard ?

Nous militons pour une attention accrue des investisseurs sur les émissions évitées, un facteur qui nous semble le mieux aligné avec l’objectif de produire un impact positif sur l’environnement. Les données sont actuellement incomplètes, et des progrès dans ce domaine permettront aux investisseurs de mieux comprendre quelles sont les entreprises qui génèrent les avantages environnementaux les plus significatifs.

En tant qu’investisseurs, nous attendons des entreprises qu’elles continuent d’améliorer leur transparence sur les facteurs environnementaux dans leurs rapports, et comptons sur une utilisation plus systématique des données alignées à SBTI[1].

Nous souhaitons également des progrès supplémentaires en matière de décarbonation et davantage d’initiatives pour se détourner du plastique. La décarbonation de notre approvisionnement en électricité aura des implications positives pour de nombreux autres secteurs. Le passage à des emballages en papier ou en aluminium est une opportunité clé, tout comme l’adoption de matériaux de construction à faible teneur en carbone, et bien sûr les progrès dans la décarbonation des transports, grâce aux véhicules électriques ou au passage à des carburants durables.

Craig Cameron, gérant de portefeuille pour le Templeton Global Equity Group

Ce fonds a été classé dans la catégorie de l'article 9 en vertu du règlement sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers (UE) 2019/2108.

[1] Science Based Target Initiative : démarche collective visant à accompagner les entreprises à réduire leur empreinte carbone et à optimiser leur utilisation des ressources.

