CIBC met fin à un long contentieux avec Cerberus

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) a déclaré vendredi qu’elle versera 770 millions de dollars (720 millions d’euros) à un véhicule contrôlé par la société américaine de private equity Cerberus Capital Management pour résoudre un contentieux lié à la crise financière mondiale de 2008. Cet accord conclu entre les deux parties fait suite à la décision d’un tribunal de New York qui a accordé le 4 janvier dernier à Cerberus 848 millions de dollars en dommages et intérêts dans le cadre de ce différend contractuel. Le montant payé éliminera l’incertitude, la distraction et les dépenses liées à la poursuite des litiges entre les parties, explique CIBC dans son communiqué.