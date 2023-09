Christine Lagarde critique le projet italien de taxe bancaire

Giorgia Meloni a promis qu’elle ne taxerait pas les profits des banques italiennes lorsqu’ils sont «légitimes». Reste à définir cette notion de légitimité. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, notifiée le 11 août dernier par le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini, a fait savoir à la péninsule tout le mal qu’elle pensait de ce projet de décret, qui prévoit de taxer à hauteur de 40% la marge nette d’intérêt des banques italiennes pour les exercices de 2023 et 2024. Pour calmer les esprits, et les marchés, le gouvernement Meloni avait ajouté en août un plafond, le montant de la taxe ne pouvant excéder 0,1% du total des actifs des banques assujetties en 2022.

Pour justifier cette taxe, le gouvernement italien met en avant les conséquences sociales de la remontée des taux sur les ménages, alors que les banques ne la répercutent pas aussi rapidement sur la rémunération des dépôts. La BCE considère quant à elle qu’une telle taxe peut fragiliser les banques, particulièrement les plus petites dont les activités sont concentrées sur l’octroi de crédits ou dont la solvabilité est moins élevée.

Des banques moins résilientes aux chocs

Si les banques mettent moins de profits en réserves, cela «sera plus difficile de constituer des coussins de capital supplémentaires». Elles seront donc «moins résilientes aux chocs économiques», pointe Christine Lagarde, ce qui aura des répercussions sur leur capacité à prêter aux ménages et aux entreprises. «Maintenir un niveau adéquat de capital aide les institutions financières à éviter des ajustements abrupts dans le financement de l’économie réelle», souligne la présidente de l’autorité.

Autre argument de la BCE, la hausse des taux a, certes, des effets favorables à court terme sur la marge nette d’intérêt des banques, en fonction de la proportion de prêts à taux variable dans leurs portefeuilles. Mais elle a aussi des effets négatifs sur leurs coûts de refinancement, la dégradation de la qualité du crédit et le coût du risque, et peut même entraîner des pertes dans les portefeuilles obligataires, comme l’a brutalement rappelé la crise touchant les banques régionales américaines au mois de mars dernier. Tous ces effets «ne sont pas pris en compte dans la structure de cette taxe dont l’assiette est basée sur la marge nette d’intérêt et non sur les profits nets des banques», souligne la BCE.

Des banques moins attractives pour les investisseurs

Par ailleurs, une telle taxe, qui plus est rétroactive, nuirait à la place financière italienne en créant une incertitude fiscale, «abîmant la confiance des investisseurs», pointe l’autorité de supervision bancaire. «Attirer de nouveaux capitaux et du financement de gros pourrait s’avérer plus cher pour les banques, les investisseurs domestiques et étrangers ayant moins d’appétit pour les institutions de crédit italiennes», écrit Christine Lagarde.

Le projet de décret devrait a minima s’accompagner d’une étude d’impact approfondie, argue encore la BCE. Le superviseur bancaire de la zone euro avait déjà critiqué l’Espagne et la Lituanie pour des taxes similaires imposées au secteur. Les banques espagnoles ont engagé une procédure judiciaire pour contester la constitutionnalité de la taxe. Elle devrait leur coûter cette année l’équivalent de 5% de leur résultat net consolidé en 2022, selon le gouverneur de la Banque d’Espagne. En Italie, la taxe pourrait amputer les bénéfices des banques de 2 à 9%. Elle rapporterait à l’Etat italien deux à trois milliards d’euros. Ce dernier compte s’en servir pour «alléger la pression fiscale sur les ménages et les entreprises.»