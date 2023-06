CCR change de directeur général

La nouvelle gouvernance de la Caisse centrale de réassurance (CCR) se précise. Alors que le groupe s’apprête à céder le contrôle de sa filiale de réassurance de marché CCR Re, Bertrand Labilloy laisse son siège à la direction générale du réassureur public.

Par un décret du président de la République en date du 16 juin, Edouard Vieillefond a été nommé directeur général de CCR à compter du premier juillet. Polytechnicien, cet ancien chef de bureau à l’Agence des participations de l’Etat (APE), passé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), et le groupe Covéa, où il a dirigé la mutuelle d’assurance GMF, avait été appelé il y a huit mois au poste de directeur général délégué de CCR. L’objectif alors affiché était de renforcer la gestion des procédures publiques du groupe.

Contacté par L’Agefi, CCR n’a pas souhaité commenter le changement de gouvernance. Une communication plus large sera faite d’ici deux semaines, indique le groupe. C’est précisément à la fin du mois de juin que CCR Re doit passer dans le giron de SMA BTP et de la MACSF. A l’issue de la transaction, les deux assureurs mutualistes détiendront à eux deux 70% du capital de CCR Re et pourraient relever progressivement leurs parts via des augmentations de capital jusqu’en 2026.

Une gouvernance clarifiée entre CCR et CCR Re

Aux commandes de CCR depuis 2015, Bertrand Labilloy devrait se consacrer pleinement à CCR Re. Il en restera le directeur général tandis que l’actionnaire majoritaire, SMA BTP (avec 56,25% du capital) nommera un président du conseil d’administration parmi les six administrateurs qu’il désignera. Laurent Montador, jusqu’à présent directeur général adjoint de CCR, devrait lui aussi resserrer ses fonctions sur CCR Re où il occupe le poste de directeur général délégué.

Alors que le gouvernement veut agir sur le front du financement du régime de catastrophes naturelles, c’est donc une toute nouvelle équipe de direction qui se met en place chez CCR. Selon nos informations, Edouard Vieillefond a déjà recruté une nouvelle directrice de la communication, Rose-Marie Tunier. Cette spécialiste de la communication de crise, qui a fait ses armes chez Havas, officiait depuis 2016 à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).