Catastrophes naturelles : les autorités veulent créer un Fonds d’assurance européen

Inondations, sécheresses, feux de forêt : les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher… Et pourtant, la couverture d’assurance contre ces risques reste insuffisante. Seulement un quart des dommages économiques causés par des catastrophes naturelles est aujourd’hui assuré, constatent la Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité européenne des assurances (EIOPA). Dans certains pays d’Europe, le taux de couverture est même inférieur à 5%.

Augmenter la pénétration de l’assurance – et réduire le fameux «protection gap» - devient une question de stabilité financière, rappellent les autorités dans un document conjoint. Alors que le coût de l’assurance augmente sous le poids de cette sinistralité climatique, nombreux sont les Européens - dans les pays où la garantie n’est pas obligatoire contrairement à la France - qui préfèrent ne pas s’assurer… et compter sur le soutien indéfectible de l’Etat en cas de catastrophe majeure. Cela risque de contribuer à l’endettement public, pointent les régulateurs.

Sans assurance des dommages, la reconstruction est aussi plus lente et plus chère, ce qui peut entraîner des problèmes sur les chaînes d’approvisionnement et plus largement sur l’activité économique, et par ricochet, un risque de crédit pour les banques.

Généraliser le modèle français

La problématique n’est pas nouvelle, mais les propositions de la BCE et de l’EIOPA risquent fort de provoquer le débat. Bien que « la (ré)assurance privée reste la première ligne de défense » face aux risques climatiques, rappellent-elles, les autorités financières appellent à généraliser les partenariats publics-privés, à l’image du régime français de catastrophes naturelles.

Créé en 1982, ce régime permet un partage du sort entre les assureurs et la Caisse centrale de réassurance (CCR), l’Etat intervenant avec une garantie illimitée en dernier recours. Si ses mérites sont reconnus de tous, les régulateurs européens semblent oublier que son financement soulève aussi une question. La recrudescence des événements climatiques devrait pousser à augmenter la surprime cat’ nat’ obligatoire, qui s’applique aux contrats d’assurance habitation, de 12% aujourd’hui à 18%, estiment les assureurs.

La clef réside, selon les régulateurs européens, dans «le partage des coûts et des responsabilités» entre (ré)assureurs, Etats et assurés, qui doivent garder une partie du risque à leur charge, afin que ce système «ne soit pas un chèque en blanc», tout en évitant l’aléa moral consistant à se reposer sur le soutien systématique de l’Etat.

Les limites du Fonds européen de solidarité

Que faire pour les catastrophes de grande ampleur ? La sécheresse en Europe l’an dernier a généré des pertes économiques estimées par le courtier Aon dans son dernier rapport annuel à 22 milliards de dollars, dont seulement 3 milliards seraient assurées. Créé en 2002 après les inondations qui ont ravagé l’Europe centrale, le Fonds européen de solidarité, cantonné aux actions d’urgence, ne suffira pas. Son budget est limité à 500 millions d’euros par an et sa dotation pour la période 2021-2027 a été fusionnée avec un autre fonds, ce qui la rend incertaine, alors que son usage a été élargi aux catastrophes sanitaires depuis le Covid-19.

La BCE et l’EIOPA proposent donc de créer un nouveau fonds paneuropéen pour aider les Etats à financer la reconstruction après la survenance de «désastres naturels de grande ampleur, moins fréquents». Les autorités laissent le soin au législateur de fixer les critères de ces méga catastrophes naturelles. Ce fonds devra bien sûr être «additionnel» aux systèmes nationaux et son champ en matière de sinistres couverts le plus large possible, étant donné que tous les Etats-membres ne sont pas exposés aux mêmes types de catastrophes.

L’exemple controversé du Fonds de résolution unique des banques

La BCE et l’EIOPA, qui disent vouloir «tirer les leçons» de dispositifs européens existants comme le Fonds de résolution unique des banques, proposent que ce fonds d’aide à la reconstruction soit alimenté par les contributions des Etats-membres, «en partie, sur la base de leur profil de risque». Elles proposent de conditionner l’accès aux subventions accordées par ce fonds en fonction des «efforts d’adaptation au changement climatique», dont «l’atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre» et le développement de la couverture assurantielle.

Les autorités financières reconnaissent toutefois que la création d’un tel schéma de solidarité européenne reste un challenge politique. En avance sur d’autres pays avec son régime public-privé, la France, qui est aussi très exposée du fait de sa géographie aux risques climatiques extrêmes, a figuré au cours des dernières années parmi les bénéficiaires les plus importants du Fonds européen de solidarité. L’expérience a démontré, dans le cas du Fonds de résolution unique, que la clef de répartition des cotisations n’est pas toujours avantageuse pour les acteurs hexagonaux. Le débat est ouvert jusqu’au 15 juin 2023. La balle sera ensuite dans le camp de la Commission européenne, car seul l’exécutif européen peut proposer aux Etats-membres et aux eurodéputés la création d’un tel fonds.