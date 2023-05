BPCE continue de réorganiser son activité de paiements

Un an après la création du pôle Digital & Payments dirigé par Yves Tyrode, BPCE veut continuer d’accélérer sur les paiements. Alors que le Crédit Agricole vient d’officialiser son partenariat avec Wordline qui va lui permettre de monter en gamme sur le plan technologique, et que le projet de portefeuille électronique paneuropéen EPI (European Payments Initiative) doit débuter sa phase pilote en fin d’année, le groupe mutualiste fourbit ses armes.

Selon les informations recueillies par L’Agefi, le directeur général de BPCE Payment Services (ex-Natixis Payment Solutions), qui gère plus de 20 % des activités de processing des paiements en France, doit être remplacé. Fabrice Denèle, qui occupait cette fonction depuis mars 2022, cède son siège à Frédéric Burtz, qui officiait jusqu’ici comme chief technology and innovation du groupe.

Polytechnicien, il a débuté sa carrière chez Capgemini avant de superviser la transformation digitale de la SNCF, et notamment la création du site voyagessncf.com, premier site de e-commerce en France, de 2011 à 2016. Selon une source proche du dossier, Frédéric Burtz a pour mission de faire entrer BPCE Payment Services dans une nouvelle ère.

Déployer EPI et l’IA générative

La filiale accompagne les banques et les filiales du Groupe BPCE, ainsi qu’une clientèle externe composée de prestataires de services de paiement et d’institutions financières, dans le processing de la monétique et des flux de paiements. Frédéric Burtz sera notamment chargé de renforcer la lutte contre la fraude, de conduire la mise en œuvre opérationnelle du «wallet» européen EPI et de déployer l’intelligence artificielle générative au profit des banques et des caisses régionales de BPCE.

Il rapportera à Pierre Antoine Vacheron, le directeur général du métier paiements et président de BPCE Payments Services. Fabrice Denèle est quant à lui nommé directeur des partenariats du métier paiements.

