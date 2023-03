Boursorama Banque attire une clientèle jeune

Avec une conquête de clients record de 1,5 million en brut et 1.4 million en net, Boursorama Banque est la banque qui a recruté le plus de clients particuliers en France en 2022. La filiale de la Société Générale compte désormais 4,7 millions de clients, précise un communiqué publié vendredi. Un trentenaire sur 10 est client de Boursorama Banque avec une moyenne d’âge de 35 ans. Plus de 51 % d’entre eux l’utilisent comme banque principale avec un encours moyen de plus de 15.000 euros. En moyenne, par mois, ils se connectent 15 fois à leurs comptes et réalisent 16 opérations par carte.