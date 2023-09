BNP Paribas, HSBC et Goldman Sachs joignent leurs forces dans le reporting

Endoxa, c’est le nom du nouveau consortium formé par cinq banques internationales, dont BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Barclays. Ces établissements ont décidé d’investir dans une solution commune pour faciliter le traitement de leurs obligations réglementaires concernant les positions détenues par leurs clients sur les marchés. Un processus chronophage, complexe et soumis à un risque d’interprétation de la législation, et donc d’incertitude juridique.

Pour réduire ce risque et harmoniser leurs processus, ces grandes banques vont s’appuyer sur la technologie fournie par la regtech américaine Droit. La start-up compte déjà parmi ses clients UBS, RBC Capital Markets et Crédit Agricole CIB. Elle assiste notamment la banque française dans ses obligations de reporting concernant la directive sur les marchés d’instruments financiers Mif 2.

La solution commune dans laquelle les membres d’Endoxa investissent est «une première», met en avant la fintech. L’outil permettra à ces banques d’ «améliorer la qualité de leurs reportings et de minimiser les erreurs d’interprétation grâce à des règles établies par la machine via un modèle de consensus ». Ce modèle tournera notamment grâce aux analyses juridiques fournies par le cabinet d’avocats international spécialisé dans la finance Allen&Overy.

Faire émerger un standard commun

L’outil est conçu comme une aide à la décision. Il devrait ainsi faciliter, pour les équipes conformité de ces grandes banques internationales, la production des reportings alors qu’elles opèrent dans des juridictions différentes. «Les banques sont soumises aujourd’hui à de nombreuses obligations en matière de reporting et se demandent comment optimiser ces processus. D’une juridiction à l’autre, il peut y avoir des recoupements quant aux données utilisées pour produire ces états réglementaires. Un tel outil permettra d’assurer une homogénéité alors que les banques fonctionnaient jusqu’ici en silos», analyse Antoine Pertriaux, responsable de la recherche chez Adamantia. Recourir à une solution externe fournie par une fintech permet en outre de «mutualiser les coûts», rappelle-t-il.

La solution devrait, dans un premier temps, s’appliquer aux obligations concernant les ventes à découvert ou les positions à base de dérivés dans le but d’éviter des sous-déclarations aux régulateurs. Elle favorisera l’émergence d’un standard commun en matière d’interprétation des règles.

«Cela nous apportera la certitude que nous sommes en ligne avec nos obligations réglementaires, avec une démarche cohérente à travers les multiples entités dans lesquelles nous opérons», relève Kara Lemont, responsable mondiale de la compliance pour les marchés financiers chez BNP Paribas, dans un communiqué. «Les régulateurs et les législateurs pourront être plus confiants dans le fait que les règles sont bien appliquées », ajoute-t-elle. Contactée par L’Agefi, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a décliné toute demande de commentaire.

