BNP Paribas et Oddo figurent parmi les meilleurs courtiers en Europe

Les «césars» des meilleurs courtiers européens viennent d’être publiés et deux banques françaises sont particulièrement à l’honneur. Chaque année en septembre, Institutional Investor Research publie son classement des brokers sur la qualité de leur recherche actions estimée par leurs clients. L’étude est la référence du domaine depuis sa fusion avec le rapport Extel en 2020.

Cette année, «les résultats reflètent les opinions de 5.462 gestionnaires de portefeuille et analystes (contre 4.692 en 2022) de 1.813 institutions (contre 1.696 en 2022). Le nombre total de votes a augmenté de 11% par rapport à l’an dernier», indique II Research dans son communiqué.

Au classement général portant sur «l’Europe développée», BNP Paribas et BofA Securities arrivent premiers ex-aequo, suivis de JPMorgan, UBS et Barclays. La Société Générale est placée 11ᵉ. Au palmarès des meilleurs analystes financiers, BNP Paribas est seule en tête. Bofa Securities et JPMorgan complètent le podium.

II Research publie également un classement par pays, hérité de la méthode d’Extel qui met davantage en avant les courtiers nationaux. Dans cette catégorie, Oddo BHF tire son épingle du jeu en se classant premier sur les valeurs françaises, allemandes et du Benelux.

Oddo BHF plébiscité pour les valeurs françaises

Dans l’Hexagone, le broker franco-allemand maintient son rang par rapport à l’an dernier, loin devant Kepler Chevreux avec une part de marché de 31,6% contre 18,33%. BNP Paribas Exane est troisième devant la Société Générale et CIC Market Solutions, qui augmente nettement sa part de marché, de 3% en 2022 à 5,6% cette année.

Jérôme Bodin et Stéphane Houri d’Oddo BHF arrivent respectivement 1ᵉʳ et 3ᵉ au classement des meilleurs analystes France. Thomas Besson et Laurent Daure de Kepler Cheuvreux sont 2ᵉ et 4ᵉ. Patrick Jousseaume de la Société Générale est 5ᵉ.

Le palmarès des petites et moyennes valeurs françaises est largement dominé par les spécialistes d’Oddo BHF. Jean-François Granjon, Emmanuel Matot, Christophe-Raphaël Ganet et Christophe Chaput occupent les quatre premières places, suivis, de nouveau, par Patrick Jousseaume.

Dans un contexte toujours perturbé par la mise en place de la réglementation européenne MiFID 2, Institutional Investor Research indique que les budgets en recherche actions «restent stables et les gestionnaires d’actifs utilisent moins d’analystes, mais la demande d’analyse sur mesure signifie que les relations étroites avec les clients et le statut de «source fiable» sont plus importants que jamais».

