Une légère baisse des marchés actions est anticipée à horizon de six mois par les gérants

Attente persistante de consolidation. Depuis des mois, le Panel Actions anticipe une baisse des marchés actions qui commence à se concrétiser. Sur les mois de juillet et d’août, l’Euro Stoxx 50 a reculé de 2,32%, le Nikkei de 1,72% et le CAC 40 de 1,13%. En revanche, rien ne freine le S&P 500, qui gagne 1,29% et caracole vers son plus haut de 4.818,62 points de début 2022. Aussi, en cette rentrée de septembre, la position des 19 gérants du Panel Actions interrogés par L’Agefi du 21 au 31 août n’a pas bougé.

Bien que le Panel anticipe un recul des quatre indices à horizon six mois – soit -1,8% sur le CAC 40, -1,8% sur l’Euro Stoxx 50, -3,7% sur le S&P 500 et -1,9% sur le Nikkei –, une petite moitié des gestions a relevé ses objectifs sur l’indice parisien, les autres optant pour le statu quo. Et sur l’indice paneuropéen, seules quatre gestions ont légèrement relevé leurs cibles. Une exception, OFI Invest AM a fortement révisé à la baisse ses objectifs sur ces deux indices, après son excès d’optimisme d’avant l’été.

Désormais, le Panel mise encore sur une progression de 2,3% du CAC 40 en un an, après un gain de 21% sur les douze derniers mois, et de 3,3% de l’Euro Stoxx 50, après une progression de 25% sur un an. Amplegest, Goldman Sachs et Groupama AM croient même à un rebond de 6,9% du CAC 40, quand Lazard le voit en chute de 19%. L’indice paneuropéen évoluerait entre +9,2% pour Amplegest et -18% pour Lazard.

Toujours dépassée par l'évolution du S&P 500, qui progresse de 14% sur douze mois et a déjà quasiment atteint l’objectif à un an du Panel, une large majorité de gestions a relevé ses objectifs, tandis qu’un petit tiers a conservé ses cibles de début juillet. Seuls OFI Invest AM et Raymond James ont réduit leurs ambitions, mais restent toujours plus optimistes que le Panel.

Amplegest, Goldman Sachs AM et Raymond James estiment que le S&P 500 aura atteint un nouveau plus haut historique (+8,7%) dans un an, tandis que Lazard le voit retomber sur ses niveaux de novembre 2020 (-27%).

Sur le Nikkei, qui gagne 18% sur un an et 25% depuis le début de l’année, les avis sont davantage partagés. Ils sont aussi nombreux à opter pour le statu quo que pour la révision à la baisse. Seuls Candriam, Cholet Dupont Oudart et State Street GA ont relevé leurs cibles. Néanmoins, la place japonaise ne devrait gagner que 1,4% en un an. De -20% pour Lazard à +7% pour Axa IM.