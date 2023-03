BNP Paribas continue à optimiser ses ratios prudentiels

Dans un bulletin d’information publié le 29 novembre, l’agence de notation S&P Global Ratings a déclaré «continuer à surveiller le risque potentiel de non-paiement des coupons pour les détenteurs d’instruments Additional Tier 1 (AT1) de BNP Paribas», soulignant que la banque «gère ses ratios de fonds propres plus près du minimum réglementaire que de nombreuses autres banques européennes d’importance systémique (G-SIB) : nous prévoyons que sa marge de levier pourrait être particulièrement serrée en 2023 lorsque son exigence de ratio de levier augmentera».

Titrée positivement sur la capacité de la banque à y remédier, cette courte note n’a pas surpris les marchés, qui n’ont pas réagi. Les dettes AT1, ou «CoCos» car convertibles au-dessous d’un certain ratio de fonds propres durs CET1, ont la particularité de pouvoir faire l’objet d’une annulation du paiement des coupons par les régulateurs lorsque les ratios prudentiels font passer la banque sous certaines exigences déterminant le montant maximum distribuable : L-MDA pour le levier ; Srep-MDA pour la solvabilité. Au 30 septembre, BNP Paribas présentait un ratio de levier de 3,9%, alors que l’exigence à laquelle elle devra se conformer à partir du 1er janvier passera de 3% à 3,75% avec l’ajout du coussin supplémentaire au titre des banques G-SIB (50% du coussin G-SIB de 1,50%). Les régulateurs exigeraient probablement que la banque limite ses distributions discrétionnaires comme les coupons des AT1, non cumulables ensuite dans le temps à la différence des dividendes, si ce ratio passait au-dessous – les efforts de BNP Paribas pour mener son ratio CET1 de 12,1% à 12,9% fin 2024 devraient maintenir une distance plus confortable au-dessus du ratio Srep-MDA (au moins 200 points de base).

L’agence de notation continuera à surveiller tout cela mais voit BNP Paribas en mesure de converger plus rapidement vers son objectif de ratio de levier (4,2%) grâce à plusieurs facteurs. «La banque renforcera sa marge de manœuvre L-MDA à mesure qu’elle émettra progressivement plus d’AT1 (…). Elle bénéficiera d’une flexibilité supplémentaire à mesure que l’effet de levier diminuera avec les remboursements des prêts TLTRO 3, et est en mesure d’adapter ses activités de court terme et de repo selon les besoins.» La finalisation de la vente de Bank of the West pourrait également fournir une réserve de capital avant 2023, ajoute S&P reprenant l’argument de la diversification des revenus de la banque.

