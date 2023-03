Biodiversité, un essai historique à transformer

On connaissait l’accord de Paris du 12 décembre 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Au chapitre des compromis multilatéraux historiques, il faudra désormais ajouter l’accord de Kunming-Montréalpour la préservation de la biodiversité. Après quatre ans de discussions, 195 Etats et l’Union européenne ont signé ce lundi un texte figeant dans le marbre leurs engagements à l’horizon 2030, à l’occasion de la COP15. La 15e conférence mondiale des Nations unies sur la biodiversité, qui devait se tenir en 2020 dans la ville chinoise de Kunming avant d’être reportée en raison du Covid, a trouvé son aboutissement à Montréal. Le texte vise à protéger les terres, les océans et les espèces vivantes des dégâts de la pollution et de la crise climatique. Une obligation vitale pour l’humanité et pour l’économie mondiale, qui dépend à plus de 50% de la nature et des services qu’elle fournit, selon la Commission européenne. «La biodiversité est étroitement liée à d’autres questions environnementales, sociales et économiques, comme le climat, les inégalités et la santé. Par exemple, les investisseurs qui veulent comprendre les implications du changement climatique,et investir pour l’atténuer ou s’y adapter, doivent aussi s’intéresser à la biodiversité et en comprendre les impacts», écrivaient les analystes ESG de HSBC avant l’ouverture de la COP 15. 30% en 2030 Toutes les parties prenantes auront désormais un objectif majeur en tête. La mesure phare de l’accord, dite «30 x 30», consiste à créer des zones protégées sur 30% de la surface de la planète d’ici à 2030. Aux yeux de ses promoteurs, cette cible constitue l'équivalent, pour la biodiversité, de l’objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5degré. Les signataires s’engagent, par ailleurs, à restaurer 30% des aires terrestres, maritimes ou côtières dégradées. Atteindre l’objectif suppose une nette accélération du rythme pris lors des trente dernières années: entre 1990 et 2020, la part des terres protégées est passée de 10% à 17%, tandis que la proportion des surfaces marines protégées n’atteignait que 7,7% en 2021. Cela passe par la mobilisation de ressources financières idoines. L’ensemble des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux,s’engagent à débloquer chaque année 200 milliards de dollars(187 milliards d’euros) en faveur de la biodiversité. C’est plus du double des montants actuels, selon les estimations de l’OCDE. Au sein de cette enveloppe, l’aide internationale en faveur des pays en développement atteindra «au moins 20milliards de dollars» par an d’ici 2025 et «au moins 30milliards d’ici 2030». Il faudra aussi réduire les subventions aux secteurs économiques qui pénalisent la biodiversité, à hauteur de 500 milliards de dollars par an d’ici à 2030. On reste cependant loin des sommes évoquées avant la COP15: 700 milliards par an nécessaires pour préserver les écosystèmes, avec 100 milliards d’aide aux pays en développement, qui concentre la plus grosse part de la biodiversité. Ces objectifs chiffrés permettront-ils d’effacer l’échec de Nagoya ? En 2010, la métropole japonaise avait accueilli la COP10 et accouché d’un plan décennal assorti de 20 cibles, dites d’Aichi. Le texte n’a pas permis d’endiguer la disparition des espèces vivantes ou la pollution par les plastiques. «Aichi a échoué en raison de l’absence d’objectifs quantifiables, d’un faible alignement avec les cibles nationales dans chaque pays, et des délais de mise en œuvre des stratégies nationales», rappellent les analystes de HSBC. Stratégies nationales « Il était difficile d’espérer un meilleur accord à la COP15, compte tenu des positions des différents pays dans la négociation», réagit Marguerite Culot, directrice des programmes, du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow, présente à Montréal avec desreprésentants de la place financière de Paris. «Désormais, tout le monde doit jouer le jeu: les pouvoirs publics, qui doivent respecter leurs engagements, comme les acteurs économiques et financiers, qui étaient associés pour la première fois à ces discussions et ont bien compris que le risque biodiversité a un impact matériel pour eux», ajoute Marguerite Culot. Du côté des Etats, l’accord de Kunming-Montréaldevra être décliné rapidement dans les stratégies nationales pour la biodiversité à horizon 2030. La France a adopté la sienne en mars dernier, en attendant d’y intégrer les avancées de la COP15. La Commission européenne a aussi inclus la biodiversité dans le cadre de son pacte vert pour l’Europe. Pour les gouvernements, l’heure des choix cornéliens approche: il sera sans doute facile de recruter quelques garde-forestiers supplémentaires, plus difficile de réduire les subventions à l’agriculture intensive et à la pêche afin d’atteindre l’objectif global de 500 milliards. Pour les grandes entreprises et les acteurs financiers internationaux, le sujet de la transparence est central. Il s’agit de la cible 15 de l’accord, qui les encourage, sans les obliger, à «contrôler, évaluer et divulguer régulièrement et de manière transparente leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité». En France, l’article 29 de la loi Energie Climat va déjà plus loin en matière de reporting extra-financier. «Il est probable que l’on tende aussi, dans d’autres pays, vers une obligation de reporting, quand bien même elle ne figure pas dans l’accord de Kunming-Montréal» estime Marguerite Culot. Chaque acteur avance pour l’instant à tâtons, en attendant les recommandations de la Task-force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), qui devrait publier, fin 2023, un cadre commun de reporting volontaire. Comme pour l’accord de Paris, dont beaucoup d’observateurs jugent aujourd’hui l’objectif de limitation des hausses de température à 1,5 degré hors d’atteinte, la COP 15 a donc encore tout à prouver. A un horizon, 2030, qui n’autorise aucun retard.