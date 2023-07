Bill Winters: «Il y a peu de banques globales et à un prix attractif comme Standard Chartered»

L’Agefi : La récession finira-t-elle par arriver sous l’effet des hausses de taux ?

Bill Winters : Le marché de l’emploi américain est encore très tendu, et nous voyons aussi des signaux économiques qui restent positifs au Royaume-Uni et en Europe. L’inflation constitue toujours le principal problème. Pour la ramener vers leur cible de 2%, les banques centrales doivent provoquer un net ralentissement de l’activité en relevant encore leur taux. Les marchés devraient en déduire que le risque de récession s’accroît à moyen-long terme, même si nous sommes mieux lotis à court terme.

En Chine, la situation est différente. La reprise n’est pas aussi forte qu’espéré, mais l’inflation n’est pas un problème, ni dans le reste de l’Asie. Si le pays se remettait à exporter de la déflation, cela pourrait alléger la tension dans les économies occidentales.

Pour les banques, les effets du resserrement monétaire restent-ils positifs ?

Passer de 0% à 4% a été excellent pour les banques jusqu’à présent. Avec des taux à 5%, 6% voire 7% comme certains le pronostiquent, le contexte économique se durcit. Au Royaume-Uni, par exemple, les taux des prêts immobiliers sont généralement réinitialisés au bout de deux ans. Les ménages commencent seulement maintenant à supporter ce coût. Le marché actions intègre désormais l’idée qu’en net le resserrement monétaire devient neutre ou négatif pour le secteur bancaire en raison de la remontée du risque de crédit.

Constatez-vous cette remontée du risque ?

Pas encore, mais elle viendra forcément, car notre coût du risque ne peut pas rester éternellement proche de zéro. Nous sommes prêts. Il y a dix ans, Standard Chartered avait pâti de la concentration de son activité dans certains pays ou certains métiers, comme les matières premières. Depuis, nous avons diversifié nos risques, fait passer de 15% à 30% environ la part des signatures de qualité investment grade dans notre bilan, et adopté une gestion active de notre portefeuille de prêts.

L’immobilier commercial est-il un sujet d’inquiétude ?

Nous avons subi en 2022 des pertes dans l’immobilier en Chine, mais, depuis, la situation ne s’est pas dégradée. Au niveau global, notre exposition à l’immobilier commercial est inférieure à celle des autres banques, en moyenne. Pour moi, les vraies difficultés se posent pour les bureaux, avec une offre excédentaire et des changements d’usage liés à l’essor du télétravail. Mais dans d’autres segments, comme le logement, l’hôtellerie ou la logistique, les perspectives restent très positives.

A Paris, nous comptons plus de 80 employés, un nombre que nous prévoyons d’augmenter au cours des deux prochaines années

Que représente l’Europe pour une banque comme Standard Chartered, très tournée vers l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique ?

C’est en Europe continentale, où nous avons de petites parts de marché, que notre croissance est la plus forte. Nous voulons être la banque de chacune des multinationales européennes. A partir de Francfort et de Paris, notre stratégie est d’accompagner les projets des clients dans les pays émergents, où nous sommes souvent la seule banque occidentale. Cela comprend le conseil, le financement, la gestion des risques, le trade finance et la gestion de la liquidité et de la trésorerie. A Paris, notre équipe ne cesse de s’agrandir. Aujourd’hui, nous comptons plus de 80 employés, un nombre que nous prévoyons d’augmenter au cours des deux prochaines années, en fonction de notre développement commercial.

Pourriez-vous y développer des activités pour les particuliers ?

Non, notre stratégie retail est surtout tournée vers l’Asie, suivant deux axes. Pour la clientèle de masse, nous privilégions la banque digitale en nous appuyant sur la capacité de distribution de partenaires. A Singapour, nous avons lancé Trust Bank, dont nous détenons 60%, avec le plus gros distributeur alimentaire : en huit mois, nous avons gagné 600.000 clients, soit 10% du marché, un succès sans précédent. En Indonésie, où une bonne part de la population n’est pas encore bancarisée, nous avons bâti une plateforme bancaire dans le site du plus grand e-commerçant du pays. Nous répliquons cette stratégie au Vietnam et en Afrique, au Kenya et au Ghana. Elle nous permet des coûts d’acquisition très bas, 35 dollars par client par exemple à Singapour, et des coûts de fonctionnement faibles. Pour la clientèle patrimoniale (affluent), qui représente la première source de nos profits, nous nous appuyons sur des réseaux d’agences et de conseillers financiers. Nous travaillons en architecture ouverte, nous n’éprouvons pas le besoin d’avoir un asset manager ou un assureur interne.

Craignez-vous d’être victime des tensions croissantes entre l’Occident et Pékin ?

Notre activité offshore en Chine a crû de près de 30% l’an dernier. Pourquoi ? Parce que la Chine s’ouvre très vite, car elle cherche à construire une alternative aux infrastructures de paiement basées sur le dollar. Malgré les tensions géopolitiques, l’excédent commercial chinois avec les Etats-Unis a continué à progresser. Cela montre que l’Europe, les Etats-Unis et la Chine sont codépendants. Pour Standard Chartered, le vrai sujet vient des sanctions qui peuvent être imposées par un Etat contre des entreprises ou des individus d’un autre Etat, car nous respectons les lois de chacune des juridictions dans lesquelles nous opérons. Nous craignons le jour où nous pourrions recevoir des injonctions contradictoires de Washington et de Pékin. Jusqu’à présent, ce n’est jamais arrivé.

First Abu Dhabi Bank a-t-elle une chance de racheter Standard Chartered ?

Nous avions eu vent de l’intérêt d’investisseurs moyen-orientaux pour des banques occidentales. Il n’y a pas beaucoup de banques globales et à un prix attractif comme Standard Chartered. Nous n’avons pas eu de discussions avec les dirigeants de First Abu Dhabi Bank. La déclaration d’intérêt qu’ils ont faite en janvier gèle la situation jusqu’au mois d’août. Je pense que la transaction serait complexe à exécuter, notamment en raison du grand nombre de régulateurs à convaincre. Ces derniers imposeraient des exigences élevées pour des opérations de ce type, d’autant que le Royaume-Uni n’a pas renoncé à rester un grand centre financier, avec des banques mondiales, depuis le Brexit.