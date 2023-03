Bercy planche sur des règles avantageuses pour les captives

Le sujet est brûlant comme tout dispositif en France comprenant des franchises d’impôt. Après avoir intégré dans le Projet de loi de Finances pour 2023 (PLF) la révision du cadre fiscal des captives de réassurance à la française, l’exécutif doit en préciser les paramètres dans les prochaines semaines par décret. L’attractivité de ces entités juridiques permettant à un groupe d’assurer lui-même un certain nombre des risques de l’ensemble de ses filiales dépend en partie des conditions fiscales dans lesquelles il peut constituer une provision, en franchise d’impôt, grâce à des dotations annuelles, pour faire face aux charges liées à ces opérations de réassurance.

Provision pour résilience

Selon un projet de décret que s’est procuré L’Agefi, Bercy envisage de limiter cette dotation annuelle de la provision à 90% du bénéfice technique de l’ensemble des catégories de risques concernés. Cette provision, nommée provision d’égalisation dans la profession car elle permet de faire face aux fluctuations de la sinistralité dans le temps, devrait prendre le nom de «provision pour résilience». Elle concerne les risques dus à des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes consécutives aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, et des transports.

Les dotations annuelles viendront ainsi nourrir cette provision pour résilience mais seront rapportées au bénéfice imposable si elles n’ont pas pu être utilisées dans un délai de 15 ans. En outre, le ministère de l’Économie devrait limiter à dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis (MCR) le montant global de cette provision. Sous le régime prudentiel de Solvabilité 2, le MRC est le montant de fonds propres de base éligibles en deçà duquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance encourt un risque trop important. Au démarrage, une captive de réassurance doit ainsi mobiliser 1,2 million d’euros au minimum.

Concurrence du Luxembourg

Ces paramètres devraient relativement soulager l’écosystème des captives de réassurance en France et les risk managers des entreprises tricolores qui planchent sur la création d’un tel dispositif. Après que Bruno Le Maire a promis devant l’Assemblée nationale de ne pas intégrer les captives au PLF, c’est finalement au Sénat qu’il a été intégré au texte sur lequel l’exécutif a engagé sa responsabilité dans le cadre du 49.3. Un sous-amendement du sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle et rapporteur général de la commission des finances Jean-François Husson, qui n’a pas été retenu, proposait alors de limiter à un tiers du bénéfice technique la dotation annuelle.

Or, les experts des captives craignaient qu’un tel niveau ne soit pas assez incitatif, notamment en comparaison de certains pays voisins qui attirent la quasi-totalité des captives de réassurances des groupes français. Le Luxembourg jouit par exemple d’un dispositif de provision fiscalement déductible, appelée provision pour fluctuation de sinistralité (PFS), plus avantageux. Jusqu’ici, le Grand-Duché permettait donc la constitution en franchise d’impôt de provisions non déductibles selon les règles fiscales françaises.

Durcissement du marché

Le nom qu’envisage Bercy de donner à la provision témoigne toutefois de la volonté d’éloigner le dispositif du seul aspect fiscal. « La loi de finances pour 2023 a instauré dans le Code général des impôts une provision dédiée aux entreprises dites ‘captives de réassurance’ dont l’objectif est de renforcer la résilience de notre tissu économique en favorisant l’auto-réassurance des entreprises industrielles françaises via la constitution de captives », rappelle le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) dans une note de présentation du projet de décret qu’a pu consulter L’Agefi. Face à un marché de l’assurance des entreprises qui se durcit depuis de plusieurs années et l’émergence de nouveaux risques, plusieurs dizaines de groupes français étudient la création d’une captive de réassurance.