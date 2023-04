Banques : les salaires minima revus à la hausse de 3%

Les banques françaises continuent de revaloriser leurs plus bas salaires. L’Association Française des Banques (AFB), l’organisation patronale de la branche, et les cinq organisations syndicales représentatives des salariés ont signé le 31 mars 2023 à l’unanimité l’accord annuel sur les salaires minima de la branche. Depuis son entrée en vigueur au 1er avril, les 55 salaires minima de la classification sont augmentés de 33%, avec un plancher à 800 euros.

La profession s’était déjà entendue le 16 mars en vue de maintenir l’ensemble des minima au-dessus du SMIC majoré de 5%. La combinaison de ces deux accords a pour effet d’augmenter les premiers minima de la grille de 5,58% et de les porter à 8,9% au-dessus du SMIC.

Un salaire plancher pour les cadres de plus de 50 ans

Cet accord prévoit également une augmentation à 3,3% (vs 3%) du taux de référence pour le calcul de la garantie d’augmentation des salaires individuels sur cinq ans et fixe le salaire plancher minimal des cadres de plus de 50 ans à 35.500 € (vs 34.500 €).