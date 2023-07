Bain Capital investit dans la branche financière du conglomérat indien Adani

Malmené en Bourse en début d’année à la suite d’accusations sur sa gouvernance et sa situation financière, le groupe Adani vient d’obtenir le soutien d’un grand acteur américain de capital investissement. Conseillé par Rothschild, Bain Capital a en effet annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 90% dans Adani Capital et Adani Housing, deux filiales financières du conglomérat indien actif dans la production d’électricité, la fabrication de ciment, la logistique ou la gestion d’aéroports et de terminaux portuaires.

L’homme d’affaires Gaurav Gupta conservera 10% du capital d’Adani Capital et sera maintenu à son poste de directeur général. L’opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, vise à faire d’Adani Capital une société autonome sur le marché du crédit, a indiqué dans son communiqué le groupe de private equity basé à Boston. Ce dernier s’est engagé à injecter 120 millions de dollars (108 millions d’euros) dans Adani Capital et à mettre immédiatement à la disposition de la société une ligne de crédit supplémentaire de 50 millions de dollars sous la forme d’obligations non convertibles.

Un réseau de 170 succursales réparties dans huit Etats indiens

Branche financière non-bancaire du conglomérat, Adani Capital, conseillée dans cette opération par l’indien Avendus Capital, «dispose d’un modèle économique éprouvé et d’une équipe expérimentée en mesure de faire prospérer des segments de marché clés comme l’agriculture, le logement et l’activité économique des zones rurales en manque de financements», a déclaré Rishi Mandawat, associé chez Bain Capital, cité dans le communiqué. «Notre objectif a toujours été de soutenir les dirigeants de PME et les primo-accédants immobiliers et d’être le prêteur le plus compétitif et le plus utile pour nos clients en tirant parti de la technologie», a de son côté expliqué Gaurav Gupta.

Depuis le lancement de son activité de crédit en 2017, Adani Capital a développé un réseau de 170 succursales réparties dans huit Etats indiens et recruté plus de 2.500 professionnels. «Je suis très heureux qu’un investisseur crédible comme Bain Capital intervienne maintenant et cela aidera l’entreprise à se développer davantage», s’est réjoui Gautam Adani, président du groupe Adani, en ajoutant que Gaurav Gupta «a mis en place une activité solide dans les services financiers en se concentrant sur le marché rural et périurbain sous-développé en Inde, tout en créant de la valeur pour le groupe».