Axa veut racheter l’assurance du Crédit Mutuel en Espagne

L’assureur Axa a annoncé mardi entamer des négociations exclusives pour acquérir Groupe Assurances du Crédit Mutuel (GACM) en Espagne et renforcer ainsi sa présence en assurance dommage et santé dans le pays.

«Selon les termes de la transaction, Axa acquerra GACM España pour un montant en numéraire de 310 millions d’euros», a indiqué Axa dans un communiqué.

La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, dont le déroulement jusqu'à leur terme des processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires.

La clôture de cette transaction est attendue pour le troisième trimestre de 2023.

«Cette transaction reflète notre discipline en matière de fusions et acquisitions, conformément à notre stratégie, et nous permet de renforcer notre présence sur l’un de nos marchés européens clés, en mettant l’accent sur nos activités techniques», a déclaré Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d’Axa, cité dans un communiqué. «Cette acquisition va renforcer notre position de leader en Espagne et nous sommes impatients de développer nos activités tout en assurant une transition fluide pour les assurés et les employés», a ajouté Olga Sánchez, directeur général d’Axa Espagne.

Après ces annonces, l’action Axa montait de 0,7% en milieu de journée à la Bourse de Paris.