Axa renoue avec les acquisitions pour redynamiser sa croissance

Axa relance le moteur de la croissance externe. Récemment très actif sur le terrain des rachats d’actions pour retourner son capital excédentaire vers ses actionnaires, l’assureur fait cet été le choix de renouer avec les acquisitions. Le groupe dirigé par Thomas Buberl a annoncé jeudi 3 août avoir conclu un accord avec Corebridge Financial, une filiale de l’assureur américain AIG, en vue du rachat de Laya Healthcare pour un montant de 650 millions d’euros.

Laya est l’un des principaux acteurs de l’assurance santé en Irlande, avec un statut d’agent général administrateur. Il compte 700.000 assurés et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 800 millions d’euros. «Avec cette transaction, Axa confirme son ambition de renforcer sa franchise européenne, en développant ses activités dans le secteur dynamique et en pleine expansion qu’est la santé», a souligné l’assureur français dans un communiqué. Le prix d’acquisition représente un mutiple de 11 fois les bénéfices, en tenant compte de l’internalisation prévue de la marge technique aujourd’hui acquise à des tierces parties, a précisé le groupe.

Un résultat net stable

Ce retour des acquisitions intervient après un premier semestre 2023 sans relief en termes de rentabilité. Le groupe a publié jeudi des résultats globalement conformes aux attentes au titre du premier semestre, la progression de ses revenus en assurance dommage ayant plus que compensé le recul des activités d'épargne financière et de santé.

Au cours des six premiers mois de l’année 2022, le bénéfice net du groupe a atteint 3,83 milliards d’euros, contre 3,85 milliards d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a progressé de 18% sur un an, à 4,11 milliards d’euros.

Les résultats du premier semestre 2022 ont été retraités selon la nouvelle norme comptable IFRS17/9, mise en application par le groupe pour la première fois cette année.

Les primes brutes, équivalent du chiffre d’affaires, se sont appréciées de 2% au premier semestre, à 55,7 milliards d’euros.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net semestriel de 3,98 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 55,87 milliards d’euros.

Les activités d’assurance dommages ont tiré la croissance du groupe, avec un chiffre d’affaires en hausse de 7% en données comparables, à 30,4 milliards d’euros. Les activités d’assurances entreprises ont progressé de 9%, à 18,9 milliards d’euros, soutenues notamment par la branche Axa XL dédiée aux grands groupes. En assurance particuliers, les primes se sont appréciées de 5%, à 9,8 milliards d’euros, grâce notamment à des hausses de tarifs dans l’assurance auto.

«En assurance dommages, l’environnement tarifaire reste favorable. Dans ce contexte, la direction demeure confiante quant à la capacité du groupe à maintenir une excellente marge technique», a précisé Axa.

Le ratio combiné, principale mesure de rentabilité de l’assurance dommages, s’est établi à 90,9% au premier semestre, en amélioration de 5 points par rapport à la même période de 2022. Il tient compte du coût des récentes émeutes en France, qui s'élève pour l’assureur à environ 125 millions d’euros, mais aussi d’une baisse des sinistres liées aux catastrophes naturelles.

Ratio de solvabilité en forte hausse

Axa a connu un semestre plus difficile dans ses activités vie, épargne, retraite et santé, dont le chiffre d’affaires a reculé de 3% en données comparables, à 24,5 milliards d’euros.

Les produits d’assurance-vie et de gestion d’actifs ont enregistré une décollecte nette à la suite de la baisse des marchés d’actions au second semestre 2022. En assurance santé, le groupe a pâti du non renouvellement de deux importants contrats à l’international, annoncé fin 2022.

Au niveau du bilan, Axa a souligné que son ratio réglementaire de solvabilité II s’inscrivait à 235% à la fin juin, en hausse de 20 points par rapport au 31 décembre 2022, et se situait bien au-dessus de l’objectif cible de 190%. L’opération Laya, qui devrait être conclue d’ici à la fin de l’année 2023, aura un impact négatif de 3 points sur le ratio de solvabilité II du groupe.

Elusif sur Axa XL Re

Pour l’ensemble de l’année, l’assureur a confirmé son objectif d’un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d’euros, contre 6,1 milliards d’euros en 2022 retraité selon la norme IFRS 17/9.

Le groupe s’est dit par ailleurs confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de son plan ‘Driving Progress 2023', qui prévoit une croissance moyenne annuelle du résultat par action au-delà de la fourchette cible de 3% à 7% entre 2020 et 2023 et une remontée de trésorerie de 14 milliards d’euros en cumulé sur la période 2021-2023.

Interrogé lors d’une conférence téléphonique sur les rumeurs d’une cession du pôle de réassurance Axa XL Re, Frédéric de Courtois, le directeur général délégué du groupe, a indiqué que la branche avait enregistré des résultats «très satisfaisants» au premier semestre et disposait de bonnes perspectives. «Nous ne faisons pas d’autres commentaires», a-t-il ajouté.

