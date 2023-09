Automobile, habitation : les assureurs pris au piège des hausses tarifaires

L’étau continue de se resserrer sur les assureurs. Alors que le ministre de l’Economie Bruno Le Maire leur demande depuis plus d’un an de modérer leurs tarifs, la charge des sinistres continue, elle, d’augmenter. La faute au réchauffement climatique qui accentue la fréquence des sinistres. Outre les catastrophes naturelles, sur lesquelles les assureurs bénéficient de l’appui de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les assureurs font face à une dérive des sinistres tempête, grêle, neige. Leur charge a doublé à 2,8 milliards d’euros en 2022, selon les actuaires d’Addactis. Or, les réassureurs privés – Scor en tête - sont très clairs : ils n’ont pas l’intention d’absorber la volatilité de ces sinistres moyens à la place des assureurs.

Le redressement violent des tarifs de la réassurance au 1ᵉʳ janvier 2023 a laissé des traces. «Certains assureurs ont commencé à lisser ces effets sur leurs primes. D’autres vont être obligés de les réajuster cette année», note Guillaume Rosolek, associé chez Addactis. Si les évolutions tarifaires seront hétérogènes d’un acteur à l’autre en fonction de leur pilotage des risques, elles devraient s’inscrire «en ligne avec la hausse de la sinistralité du fait de la hausse des coûts moyens», anticipe Guillaume Rosolek. Soit une augmentation moyenne de 6 à 7%.

La hausse inexorable des primes

La sécheresse, dont l’épisode record de 2022 va coûter 4 milliards d’euros au marché, devient en particulier préoccupante. En améliorant sa prise en charge, la loi dite «3DS» du 28 décembre 2021 va encore augmenter la charge pour les assureurs. Elle devrait «influencer les tarifs à terme, notamment ceux de réassurance, qui devraient affecter l’évolution des cotisations», note Addactis.

La hausse des primes n’est donc pas près de s’arrêter. «Tout est assurable … pourvu qu’on y mette le prix !», grince un grand assureur de la place. «Ce qui est certain, c’est que le montant des primes d’assurance habitation aujourd’hui en France n’est pas adapté pour assurer la couverture des événements climatiques. Au vu de leur fréquence et de leur intensité, il faudra doubler la prime pour rester sur ce marché à horizon 2050», analyse Guillaume Rosolek. Face à la dérive climatique, les assureurs travaillent sur la prévention. C’est le sens notamment du test qui vient d’être lancé par France Assureurs sur 300 maisons pour évaluer des solutions face aux effets de la sécheresse. Des acteurs comme Generali France et Covéa travaillent, par ailleurs, à maîtriser leurs risques techniques grâce à une meilleure connaissance et à une localisation fine des zones à risques.

Le poison des pièces détachées

L’assurance automobile, dont la rentabilité s’était améliorée avec la baisse de la fréquence des accidents, doit elle aussi composer avec la hausse des coûts moyens. Elle devrait, en conséquence, revoir ses tarifs à la hausse de 4 à 5% en 2024 «pour maintenir un équilibre technique et ses engagements auprès des assurés», anticipe Addactis.

L’inflation pèse sur le coût de la réparation, en hausse de 8,4% au deuxième trimestre 2023. La peinture (+8,8%) mais aussi la main d’œuvre (+5,8%) coûtent beaucoup plus cher. C’est surtout le prix des pièces détachées qui continue d’empoisonner la vie des assureurs. Avec notamment la sophistication des véhicules et l’électronique embarquée, il n’a cessé de grimper. Au second trimestre 2023, la hausse est de 8,9%, et ce malgré la libéralisation du marché des pièces détachées. Depuis janvier 2023, les constructeurs automobiles n’ont plus le monopole sur les pièces de carrosserie dites «visibles». «Etant donné que les équipementiers indépendants doivent attendre un délai de dix ans pour commercialiser les pièces, les assureurs s’attendaient à ce que cette loi n’ait pas d’effet», commente Guillaume Rosolek.

La solution : encourager l’usage des pièces de réemploi, comme le pratiquent déjà la Maif et Axa France. Ces dernières sont 45% moins chères en moyenne. Mais la filière du recyclage automobile n’est pas assez structurée en France. Le chemin est encore long pour embarquer les experts automobiles et les réseaux de garagistes. Addactis estime que le taux d’usage des pièces de réemploi atteint 14 à 15% en moyenne aujourd’hui. L’an dernier, après avoir convoqué les assureurs à Bercy pour leur demander d’augmenter leurs tarifs au même rythme que l’inflation, le ministre Bruno Le Maire a lancé, à la demande de France Assureurs, un groupe de travail pour encourager l’usage des pièces de réemploi. Ses conclusions se font toujours attendre.

L’attention se déplace aussi vers le coût des bris de glace, qui restent la première cause des sinistres automobiles (36% de la charge en 2022). Une proposition de loi Modem déposée le 12 septembre vise à encadrer la dérive des coûts de réparation en mettant fin aux «cadeaux de grande valeur» accordés par certains réseaux de réparateurs indépendants à leurs clients. Ces réseaux qui se sont multipliés à grande vitesse (+85% selon Addactis) rivalisent avec les leaders Carglass et France Pare Brise en appâtant les clients par ce biais. Mais leurs prix sont aussi 70 à 90% plus élevés… et sont au final supportés par les assureurs. Reste à espérer que les effets de cette loi ne soient pas eux aussi inefficaces pour enrayer la dérive de la prime d’assurance.

