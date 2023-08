Allianz fait mieux que prévu au deuxième trimestre, malgré les difficultés de la gestion d’actifs

L’assureur allemand Allianz a fait état jeudi d’une hausse de 18% de son bénéfice net au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 2,337 milliards d’euros pour les trois mois à fin juin, contre 1,977 milliard d’euros sur la même période un an plus tôt. Ce chiffre dépasse les 2,308 milliards d’euros prévus par le consensus d’analystes.

Le résultat opérationnel du groupe a augmenté de 7,1 % à 3,8 milliards d’euros, porté par les résultats de l’assurance vie et santé aux Etats-Unis, a déclaré Allianz jeudi. Le segment de la gestion d’actifs, qui comprend Allianz Global Investors et Pimco, a affiché une baisse de ses bénéfices à la suite d’une déroute obligataire historique. Pimco a attiré environ 4 milliards d’euros de capitaux provenant de clients externes au cours du deuxième trimestre, ce qui démontre que la confiance des investisseurs se stabilise après une forte décollecte de 75 milliards l’an dernier.

Priorité à l’organique

Le directeur général du groupe Oliver Baete s’est engagé dans un plan stratégique triennal qui vise un chiffre d’affaires stable, une meilleure rentabilité et une gestion efficace du capital jusqu’en 2024, tout en générant des milliards d’euros de surplus de capital. Il préfère s’abstenir de réaliser des acquisitions importantes, ouvrant la voie à des rachats d’actions et à des dividendes plus élevés malgré un litige juridique coûteux aux États-Unis.

Allianz a exécuté 11 milliards d’euros de rachats d’actions depuis février 2017, avant d’annoncer 1,5 milliard d’euros supplémentaires en mai dernier. Le dividende a également été augmenté après un résultat opérationnel record en 2022.

Le résultat d’exploitation de l’assurance dommages progresse de 10,8 %, tiré par la hausse des volumes et les hausses tarifaires lors des derniers renouvellements, tandis que l’assurance-vie santé affiche une hausse de 22,5 %. La gestion d’actifs enregistre une baisse de 9 %.

Allianz a confirmé son objectif de résultat opérationnel cette année, ce qui correspond environ aux bénéfices de l’an dernier de 14,2 milliards d’euros. Les actions d’Allianz prenaient 3 % à la Bourse de Francfort à mi-journée à 221,25 euros.

(Avec agences)