Accès aux espèces : le gouvernement britannique menace les banques d’une amende

La grogne monte autour de l’accès aux espèces, alors que les banques de détail cherchent à réduire leur parc d’automates pour alléger leurs coûts. Outre-Manche, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, dont la base électorale est plutôt âgée et vit en zone rurale, l’a bien compris. Les banques britanniques devront maintenir des services d’accès aux espèces gratuitement «sans commissions» de façon à s’assurer qu’ «au moins 95% de la population» puisse toujours en disposer dans un rayon maximal de 3 miles (4,8 km), a précisé le Trésor dans un communiqué publié ce vendredi 18 août.

L’autorité de supervision financière, la FCA (Financial Conduct Authority), qui sera chargée de jouer le gendarme, pourra, si nécessaire, leur infliger des amendes si elle venait à constater que le niveau d’accessibilité aux espèces baissait.

Des services de remplacement

Ces mesures, de nature préventive, visent à répondre à la fermeture croissante des points de retrait. Selon l’opérateur d’automates bancaires Link, plus d’un millier devrait disparaître cette année au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique «ne considère pas qu’une redistribution substantielle ou l’introduction à grande échelle de points d’accès supplémentaires soit nécessaire », précise-t-il dans son communiqué. Il s’agit donc de sauvegarder le maillage actuel, non de l’étoffer. En revanche, «il est clair que si un service venait à être retiré, les banques devront mettre en place un service de remplacement avant sa disparition», précise le Trésor.

La FCA s’est vue confier cette mission de protection de l’accès aux espèces lors de la révision de la loi sur les services financiers et les marchés (financial services and markets act 2023) adoptée en juin dernier.

De ce côté de la Manche, la Banque de France veille également au maintien de cet accès. Elle constate dans son dernier rapport annuel publié en juillet que «le maillage du territoire est globalement inchangé d’une année sur l’autre». «Plus de 99% de la population métropolitaine, âgée de 15 ans et plus, résident soit dans une commune équipée d’au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche», relève-t-elle.

Les commerçants prennent le relais

Alors que l’usage des espèces diminue et que l’entretien d’un parc d’automates s’avère onéreux, les banques françaises ont mis en place des solutions pour optimiser leurs coûts tout en continuant à délivrer ce service. Le nombre d’automates a ainsi été réduit de 3,4% entre la fin 2021 et la fin 2022, tombant à 46.249. Dans le même temps, les points de retrait d’espèces chez les commerçants se développent : la Banque de France en a recensé 26.956 fin 2022, soit une hausse de 3,9% en un an.

En outre, «la baisse du nombre de distributeurs est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations en vue de garantir notamment un meilleur maillage territorial», note l’autorité monétaire.

Mutualiser les DAB pour économiser

Outre les solutions de cash back et de distribution d’espèces chez les commerçants partenaires, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont décidé de mutualiser leur parc d’automates sous la marque «Cash Services». Ces DAB neutres commenceront à voir le jour dès le quatrième trimestre 2023. La mutualisation, déjà à l’œuvre dans d’autres pays comme le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique, leur permettra de rationaliser leur présence géographique dans les zones urbaines et de maintenir une implantation en zone rurale, tout en optimisant les coûts de fonctionnement et d’entretien.

La solution fera-t-elle des émules chez nos voisins britanniques ? Le gouvernement de Rishi Sunak «encourage» les banques «à s’engager dans des initiatives de l’industrie visant à faciliter l’accès aux espèces». D’après les dernières données disponibles en juin 2023, près de 2 500 commerces britanniques offrent un service de cashback sans achat préalable, via le réseau Link. Environ 5 millions de livres sterling sont distribués sans frais tous les mois aux clients par ce biais.