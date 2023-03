A la tête d’UBS, Sergio Ermotti devra déjouer les pièges d’une fusion à haut risque

Pour diriger le nouveau mastodonte bancaire suisse, issu du rachat de Credit Suisse par son rival UBS, il ne faut ni plus ni moins qu’un «homme aux pouvoirs managériaux exceptionnels», juge l’agence de notation S&P Global Ratings. Quelques heures après l’annonce du sauvetage de l’homme malade de la finance européenne, orchestré en coulisses par le gouvernement et les autorités bancaires suisses, le conseil d’administration d’UBS contactait donc son ancien directeur général Sergio Ermotti.

Jusqu’ici président du réassureur Swiss Re, le zurichois qui a dirigé UBS de 2011 à 2020 a accepté la lourde tâche de mener la fusion entre les deux établissements d’envergure systémique, se taillant une part du lion dans la gestion de fortune mondiale. Il prendra ses fonctions à la tête d’UBS le 5 avril prochain à l’issue de l’assemblée générale du groupe, tandis que l’actuel directeur général Ralph Hamers l’accompagnera dans la phase de transition en tant que «senior advisor».

Le président du conseil Colm Kelleher pense avoir misé sur «le bon cheval» pour conduire l’intégration «risquée» de Credit Suisse, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse ce mercredi 29 mars. Les risques d’exécution de cette opération jugée complexe sont, en effet, nombreux. Les analystes de JPMorgan estiment que «l’incertitude est élevée dans les 12 prochains mois». «Nous attendons d’être assurés que la restructuration progresse, sans mettre à mal la franchise d’UBS», ajoutent-ils.

Un homme d’expérience

Tous saluent «l’expérience» de Sergio Ermotti qui a su mener à bien la restructuration de la banque d’investissement d’UBS, exsangue après la crise financière de 2008, pour recentrer le groupe sur la gestion de fortune, avec une forte empreinte sur le marché domestique suisse.

Une tâche qu’il devra répéter avec Credit Suisse. La direction de la banque malade avait annoncé à l’automne dernier son intention de recentrer la banque d’investissement sur les actifs stratégiques, tout en concluant un accord très controversé avec le banquier d’affaires Michael Klein et sa boutique de conseil en fusions-acquisitions pour faire renaître la marque CS First Boston.

UBS a décidé de prendre une toute autre direction : le groupe cherche désormais à rompre cette transaction en échappant au paiement d’une indemnité de rupture (break up fee). Il a, par ailleurs, indiqué ce mercredi qu’il comptait aller bien plus loin dans la liquidation de la banque d’investissement de Credit Suisse, dont «une grande partie» des activités ne sont pas stratégiques pour UBS.

Alors que les défaillances dans le management des risques de Credit Suisse ont entraîné la banque dans une spirale infernale, Sergio Ermotti devra également préserver la forte culture d’UBS en la matière. Pour S&P Global Ratings, le directeur général pourra notamment capitaliser sur son expérience dans «la mise en place de structures rigides de compliance, qui sont essentielles pour mener à bien un tel projet de fusion».

Le défi de la rétention des talents

Outre l’intégration des systèmes et des plateformes, le nouveau capitaine du numéro un suisse devra éviter la fuite des talents… et des clients. Le rachat de Credit Suisse permet à UBS d’ajouter quelques cordes à son arc dans la gestion de fortune en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique Latine. L’opération devrait ainsi accélérer la croissance d’UBS de 5 à 7 ans, jugent les analystes de JPMorgan.

A lire aussi:

Mais les concurrents comme Julius Baer espèrent prospérer sur les cendres de Credit Suisse pour gagner des clients, notamment en Asie. Pour les retenir, le nouvel UBS devra d’abord s’assurer que les banquiers les plus expérimentés chez Credit Suisse ne quittent pas le navire. Le sauvetage express de la banque a, en effet, effacé des centaines de millions de francs suisses de bonus différés, tandis que le gouvernement a imposé le gel des rémunérations variables le temps de la fusion.

Dans ce contexte, les concurrents locaux comme Julius Baer, Pictet ou Lombard Odier commencent à chasser dans les rangs de Credit Suisse.

L’incertitude pour les salariés reste, en effet, très forte tant pour les banquiers privés que le personnel de la banque commerciale suisse. UBS a annoncé son intention de réaliser plus de 8 milliards d’euros d’économies par an d’ici à 2027, en grande partie sur la masse salariale. Alors que la place suisse est vent debout contre ce rachat et s’alarme auprès du gouvernement des répercussions sociales de l’opération, UBS n’a pas encore précisé ses plans en termes de doublons et de réduction d’effectifs. Sergio Ermotti devra donc gérer ce lourd chantier social, tout en faisant face à la pression des autorités suisses.