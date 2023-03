C’est le prix, dividende compris, que la holding de la famille Rothschild propose pour racheter les actionnaires de Rothschild & Co et sortir la banque de la cote. Si l’opération va à son terme, un nouvel acteur financier quitterait donc Euronext Paris en moins de deux ans, après l’assureur CNP, avalé par La Banque Postale, et Natixis. Le numéro un du conseil en M&A en France serait valorisé 3,7 milliards d’euros dans le cadre de cette opération.