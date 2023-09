L’Eiopa nomme deux nouveaux membres à son conseil d’administration

Rotation dans les instances dirigeantes du régulateur européen. L’Eiopa, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, annonce la nomination de Margarida Corrêa de Aguiar, présidente de l’Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (AFS) portugaise et de Domhnall Cullinan, directeur de l’Insurance Supervision at the Central Bank of Ireland (CBI) irlandaise à son conseil d’administration.

Margarida Corrêa de Aguiar entre en fonction le 28 septembre en remplacement de Frank Grund, représentant de la BaFin allemande qui prend sa retraite à la fin de l’année. Domhnall Cullinan débutera le 15 novembre, succédant au Français Patrick Montagner, premier secrétaire général adjoint de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui achève son second et dernier mandat. Les deux mandats sont d’une durée de deux ans et demi, avec la possibilité de les renouveler une fois.

Le conseil d’administration de l’Eiopa comprend la présidente de l’Eiopa, six représentants des autorités nationales de supervision et un représentant de la Commission européenne. Son rôle consiste à s’assurer que l’Eiopa accomplisse sa mission et s’acquitte des tâches qu’on lui a confiées.

