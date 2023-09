Le régulateur britannique lance une consultation sur l’ajustement égalisateur des assureurs

Le Royaume-Uni poursuit la reconstruction de son cadre prudentiel. L’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA) avance dans la création de Solvency UK, qui remplacera le cadre européen devant être abandonné post-Brexit. La PRA lance donc une consultation des parties prenantes du secteur de l’assurance au sujet de la réforme proposée de l’ajustement égalisateur.

« Nous proposons d’ajuster le cadre réglementaire pour refléter les décisions prises par le gouvernement sur le niveau de résilience financière qui doit être exigé de la part des compagnies d’assurance, a déclaré Sam Woods, gouverneur adjoint à la régulation prudentielle. Ces propositions ont pour but de favoriser la protection des assurés tout en permettant aux assureurs de tenir les engagements pris envers le gouvernement d’augmenter l’investissement dans l’économie britannique. »

Paquet technique

Le paquet de réformes concerne la révision des règles d’ajustement égalisateur en matière d’éligibilité, de flexibilité, de calcul et de reporting ainsi que des améliorations de la gestion du risque.

Les organismes d’assurance et de réassurance peuvent en effet appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d’un portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d’assurance ou de réassurance non-vie, selon la définition de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Les portefeuilles concernés doivent notamment faire l’objet d’une gestion d’actifs séparée du reste de l’organisme et permettre une réplication des flux de passifs par les produits de taux composant le portefeuille d’actifs.

L’évolution envisagée outre-Manche devrait permettre aux assureurs d’investir de façon plus large et plus rapide au sein de de ces portefeuilles, notamment en autorisant des investissements dans les infrastructures britanniques. Les processus de gestion du risque pour les investissements les moins risqués devraient être allégés et l’autonomie des équipes dirigeantes devrait être renforcée en matière de gestion des risques.

La réforme de l’ajustement égalisateur devrait être finalisée et mise en œuvre d’ici au 30 juin 2024.

