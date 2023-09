La directrice financière de la Bâloise entre à la BaFin

Julia Wiens prendra la direction de la division assurances et surveillance des fonds de pension de la BaFin, le superviseur allemand du secteur financier, au 1er janvier 2024, succédant ainsi au Dr. Frank Grund, qui prend sa retraite à l'âge de 65 ans.

Julia Wiens est responsable des investissements et des finances de l’assureur suisse Bâloise pour ses activités en Allemagne. Elle compte près de 30 ans d’expérience dans le secteur des assurances. Mathématicienne et actuaire de formation, elle a commencé sa carrière en 1994 chez Securitas Gilde dans le domaine de l’assurance-vie. En 2006, elle rejoint le Deutscher Ring en tant que cheffe du département d’analyse actuarielle non-vie. De 2009 à aujourd’hui, elle a occupé diverses fonctions de direction chez la Bâloise (anciennement Basler Insurance) en Allemagne, par exemple responsable du service clientèle actuariel et industriel non-vie ainsi que responsable du contrôle des risques. Plus récemment, elle était responsable des deux départements du conseil d’administration de l’assurance-vie et des finances.