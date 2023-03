BNP Paribas Cardif obtient un agrément FRPS

L’entité de BNP Paribas Cardif, appelée Cardif Retraite, obtient un agrément lui permettant d’exercer en tant que FRPS. Cette décision a été publiée au Journal officiel du 15 octobre 2022. Le feu vert de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), lui permettra de bénéficier d’une régulation plus souple et adaptée aux investissements de long terme. Le bancassureur a également reçu l’approbation de transférer une partie du portefeuille de contrats de la société Cardif Assurance Vie vers Cardif Retraite. Contacté par la rédaction, BNP Paribas Cardif n’a pas souhaité communiquer sur le montant de ce transfert.