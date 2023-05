Mieux-Etre, le choix d’être agile sur la liquidité

Mutuelle du bâtiment à sa création en 1927, Mieux-Etre est peu à peu devenue une mutuelle santé et prévoyance interprofessionnelle et nationale, tant en individuel qu’en collectif. Fondée à Paris sous le nom de Société de Secours Mutuels de la Fédération Parisienne du Bâtiment et des Travaux Publics, et initialement installée rue de la Pierre Levée dans le 11e arrondissement, son siège se situe aujourd’hui non loin, dans le faubourg Saint-Antoine, et l’immeuble moderne qui l’abrite avenue Ledru Rollin fait bien sûr partie de ses actifs.

La longue histoire de Mieux-Etre n’est pas exempte de rebondissements, mais un en particulier aura eu des répercussions sur sa gestion d’actifs. Au début des années 2010, la mutuelle enregistre des pertes historiques. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ouvert une procédure de sauvegarde et Pro BTP, le groupe de protection sociale professionnel du bâtiment, vient à la rescousse en restaurant les fonds propres de la mutuelle. Le management est renouvelé, le redressement est entamé et des synergies se mettent en place avec le groupe. Afin de se renforcer en prévision de la mise en place de la réglementation européenne Solvabilité 2, Mieux-Etre s’affilie à la société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) de Pro BTP en 2016.

Elle conserve toutefois son autonomie en matière de placements. «Nous avons un comité financier où siègent huit administrateurs, qui définit les orientations et la stratégie de placement, qui et ensuite soumise à la validation du conseil d’administration», explique Jean-Christophe Huygue, directeur technique et financier, également en charge de l’actuariat, qui fait état «d’actifs sous encours assez constants à hauteur d’une centaine de millions d’euros». Il réalise les études actif / passif et mesure le coût des fonds propres et l’impact des changements. Le directeur va aussi dialoguer avec la société de gestion interne du groupe.

De l’obligataire de très long terme

«L’historique de la mutuelle fait que nous avons réalisé un investissement conséquent en 2012 en achetant de l’obligataire d’Etat européen d’une durée de 30 ans, et nous avons mis un swap en face, détaille Jean-Christophe Huygue. L’objectif consistait à anticiper Solvabilité 2 pour ne pas avoir de variation sur le bilan en cas de hausse ou baisse des taux. Nous avons donc en face de nos fonds propres un rendement qui correspond à un taux variable CMS 10 ans.»

Dans les comptes au 31 décembre 2022, cette poche de «govies» est valorisée 40,4 millions d’euros en format Solvabilité 2, et elle rapporte 1,3 million d’euros de coupons par an. Elle représente environ la moitié des actifs de la mutuelle. Le swap, fourni par une grande banque américaine, a coûté 800.000 euros en 2022, contre 1,3 million l’année précédente. Ce swap étant payeur taux fixe receveur taux révisable, la charge de celui-ci baisse avec la hausse des taux. La question de revoir ce montage atypique s’est posée, mais une étude interne a montré que repasser en gestion des plus ou moins-values latentes et replacer régulièrement les tombées aurait un trop fort impact sur le capital prudentiel et le ratio de solvabilité, selon le directeur technique et financier.

Gestion à court terme

Il ajoute que selon lui, en ce moment, «la partie court terme de la courbe des taux est intéressante.» Ce qui tombe bien, car une partie importante des placements de Mieux-Etre est consacrée à la poche de liquidité, un choix stratégique pour s’adapter au marché spécifique de la santé prévoyance, qui comprend notamment des rentes. Et avec la remontée des taux, l’agilité est de mise avec un arbitrage tous les trois mois. La mutuelle sélectionne des livrets court terme et en fin d’année dernière a placé 10 millions d’euros sur des Negotiable EUropean Commercial Paper -ou Neu CP- à court terme, à trois ou six mois.

A lire aussi:

Dans l’allocation de Mieux-Etre, le besoin de se diversifier en investissant en actions est apparu récemment. «Quand les taux étaient encore bas, nous avons essayé de chercher un peu de rendement et en 2021 nous avons ouvert une poche de diversification en sous-jacent actions pour 5% des actifs, retrace le directeur technique et financier. Il s’agit d’une nouveauté dans la culture de la mutuelle, qui concerne des actions cotées en zone euro. Le mandat est confié au gérant interne et l’objectif consiste à générer du résultat financier. » La manœuvre a pour but de permettre d’atteindre l’objectif de rendement, fixé à 3,5% au-dessus du taux sans risque. Un objectif atteint, selon le directeur.

Enfin, le portefeuille d’actifs comprend aussi l’immeuble du siège, qui compte pour environ 10%. Et dans la politique de réouverture à la diversification, Mieux-Etre a aussi participé au second «closing» du fonds Mutuelles Impact de la Mutualité française, annoncé à 80 millions d’euros mi-2022. L’investissement ne pèse que 1% des actifs de la mutuelle mais lui permet de s’exposer aux actions non cotées dans un fonds à impact consacré à la santé et au médico-social. «Nous avons été convaincus d’investir car la thématique de ce fonds porté par la fédération colle avec notre positionnement et nos assurés», souligne Jean-Christophe Huygue. Car en matière de santé, le mieux est l’ami du bien.