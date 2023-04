Les gérants internes cherchent leurs dynamiques de développement

Dans le monde non lucratif des mutuelles et de la protection sociale, la gestion d’actifs demande une bonne appréhension des contraintes. Il est donc logique que les groupes de mutuelles ou de protection sociale aient choisi de bâtir des sociétés de gestion modelées à leurs contours. Le gérant groupe doit à la fois être sobre, performant et dédié. Toutefois, les mouvements de concentration que connaissent périodiquement ces acteurs font évoluer leurs gérants en parallèle.

La société de gestion interne existe depuis plus de vingt ans dans le groupe AG2R La Mondiale. Elle gère 24 milliards d’euros : 14 milliards pour l’Agirc-Arrco, 4 milliards de supports d’unités de compte classiques et de quelques organismes de placement collectifs, ainsi que 6 milliards d’euros de gestion actions du groupe, qui détient au total 140 milliards d’actifs.

« L’utilisation du gérant interne fait partie des conditions d’appartenance au groupe, c’est le seul moyen de bien maîtriser le risque et d’être réactif, juge Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement d’AG2R La Mondiale. Notre démarche consiste à gérer le coût au plus juste pour le groupe et de proposer aux tiers des classes d’actifs dans lesquelles nous excellons, comme les large caps ISR ou les taux investment grade. »

Les sociétés de gestion captives dans cet univers proposent en grande partie de la gestion « vanille », la plus classique, à des coûts très faibles. AG2R La Mondiale a ainsi rationalisé la gamme de fonds de son gérant en constituant des briques élémentaires de 500 millions d’euros à 2 milliards. Le tout présente un ratio de 40 personnes pour 24 milliards d’euros gérés. Chez Klesia, le groupe confie la gestion a minima de la moitié de ses actifs à sa filiale Klesia Finances. Fin 2020, les encours gérés par cette filiale représentaient 73 % des valeurs mobilières en portefeuille de Klesia, selon son dernier Rapport ESG et Climat disponible.

Des marges en externe

Il y a donc deux types de clients, l’interne, qui bénéficie d’une gestion qu’on pourrait qualifier de « low cost », et l’externe, pour qui les services proposés sont plus étoffés et donc plus rémunérateurs. La quête du fameux compte de tiers reste donc la route de développement la plus favorisée. Cette voie demande cependant des moyens considérables investis par le groupe pour se mettre au niveau des sociétés concurrentielles.

« Ofi Invest s’est constitué en septembre 2022 comme l’unique pôle de gestion d’actifs et la quatrième marque d’Aéma Groupe, suite à l’événement majeur du rachat d’Aviva France et de sa filiale de gestion d’actifs, l’exécution juridique et capitalistique de l’opération s’étant finalisée le 1er janvier de cette année, rappelle Guillaume Poli, son directeur du développement. Avec cette marque, nous voulons capitaliser sur notre expérience de gestion pour compte de tiers pour continuer à conquérir des clients hors du groupe. »

Nous sommes dans un état d’esprit compétitif car il reste des parts de marché à prendre en gestion assurantielle. Guillaume Poli, directeur du développement d'OFI AM

Le gérant compte plus de 80 enveloppes dédiées à ses clients institutionnels, sous forme de mandats et de fonds, pour un total de 182 milliards d’actifs sous gestion. Sa taille en fait le plus grand gérant « captif » du monde mutualiste français et, pour continuer à grandir, il regarde ailleurs. « Même s’il est plutôt naturel que les entités du groupe travaillent avec nous, nous veillons à nous imposer par la qualité de notre offre, nous sommes dans un état d’esprit compétitif car il reste des parts de marché à prendre en gestion assurantielle », complète Guillaume Poli, qui se projetterait volontiers hors de France.

La mue en gérant tourné principalement vers l’externe paraît pourtant complexe et demande préalablement d’atteindre une taille critique suffisante pour assurer les coûts de montée en gamme. Ce qui s’en approche le plus reste le parcours d’Ostrum, l’affilié de Natixis Investment Managers. Lors de la constitution du grand pôle de bancassurance public, La Banque Postale (LBPAM) et BPCE avaient groupé leurs gestions obligataires assurantielles au sein d’Ostrum. LBPAM s’est, depuis, retiré du capital d’Ostrum mais les accords qui liaient les deux entités de gestion ont été prolongés de 2025 à 2030. Le gérant revendique aujourd’hui 35 clients « de type assurantiel » et se place en concurrent des sociétés captives. Il est responsable de 279 milliards d’euros d’actifs en gestion assurantielle.

« En tant que spécialiste de la gestion assurantielle, notre indépendance est une grande force qui nous permet de traiter les problématiques diverses d’un très large panel de clients, estime Gaëlle Malléjac, directrice des gestions assurances et solutions ALM d’Ostrum. Nous visons d’entrer dans le Top 3 européen des spécialistes de la gestion assurantielle, avec des ambitions fortes en Italie et en Asie du Sud-Est. »

Un chemin peut-être un peu lointain pour des acteurs aux valeurs mutualistes fondées sur la proximité.

