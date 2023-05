Le Growth Fund grec veut se lancer au meilleur niveau

La Grèce n’a pas toujours eu bonne réputation sur les marchés financiers. Mais après une décennie chahutée sur le plan économique, elle va mieux, et c’est le bon moment pour elle de se doter d’un fonds souverain. L’Hellenic Corporation of Assets and Participations, créé en 2016, vient donc de se transformer en Growth Fund, dirigé par Gregory D. Dimitriadis. Son rôle va consister à gérer au mieux le portefeuille de participations de l’Etat dans des actifs publics, et de faire fructifier ses réserves qui vont se constituer petit à petit avec les dividendes de ses participations et des flux provenant de cessions partielles. Son mandat principal consiste à œuvrer pour le bien de l’économie nationale, et pour y arriver, le fonds doit tout inventer.

La gouvernance d’abord

Pour inspirer confiance à des partenaires financiers aussi bien qu’au public grec, le fonds a choisi de se doter d’une gouvernance au meilleurs standards internationaux. De passage à Paris lors d’une réunion du club des fonds souverain méditerranéens, son directeur général martèle l’importance de ce critère, dont la solidité sera la garante de son succès sur le long terme. Il signale que le président du conseil de surveillance du fonds est un Français, Jacques Le Pape, également président du conseil d’administration de CCR (Caisse centrale de réassurance), ancien directeur financier du Fonds mondial, ancien secrétaire général d’Air France KLM et plusieurs fois conseiller ministériel. La structuration doit aussi être à même de rendre le fonds étanche aux aléas politiques qui pourraient influer sur le sort des actifs. « Il y a des élections législatives en Grèce en ce moment, mais cela n’aura aucune incidence sur notre fonctionnement », affirme Gregory D. Dimitriadis.

Le fonds grec reste de taille modeste avec 6 milliards d’actifs sous gestion, mais il ne pourra croître que sur des fondations solides. Son portefeuille contient des participations dans des entreprises énergétiques et de traitement de l’eau, des infrastructures de transport, de l’immobilier public, des entreprises agroalimentaires, un peu de technologies et les services postaux. Actionnaire actif, le fonds a accompagné la restructuration de certaines de ses entreprises qui ont subi des revers économiques et a favorisé la mise en place d’équipes de direction de qualité pour les mener. Ainsi, PPC, l’énergéticien national coté dont il détient 34%, a réussi un spectaculaire rétablissement financier, et a ouvert son capital à des investisseurs internationaux comme CVC, Oak Hill ou la Banque européenne de développement. Contrairement à d’autres entreprises énergétiques qui ont dû être nationalisées dans le sillage de la crise ukrainienne, PPC n’en a pas eu besoin et a même entamé son expansion en rachetant la filiale roumaine d’Enel.

S’entourer de professionnels

La mission du Growth Fund va désormais au-delà du pilotage pur et simple de son portefeuille historique. La moitié des dividendes des entreprises va au remboursement de la dette grecque, une autre partie contribue au budget de l’Etat, mais le reste est mis en réserve pour le fonds, et ces réserves vont désormais pouvoir être investies hors du périmètre historique. Pour cela, le fonds bénéficie des conseils de Berg Capital Management, une boutique suisse spécialisée dans l’accompagnement des investisseurs souverains notamment sur la gouvernance de leurs investissements. Il a également tout récemment accordé un mandat à BlackRock Financial Market Advisory pour développer son modèle d’affaires et sa mise en œuvre.

Le fonds n’a pas d’expérience en matière de gestion d’actifs et a donc choisi de s’entourer. Il a donné son premier mandat en 2022, en confiant 10 millions d’euros à deux gérants locaux, filiales de deux des quatre banques systémiques grecques, Eurobank et Pireus Bank. « Ce n’est pas le montant confié qui compte mais le mécanisme mis en place pour le suivi, c’est important que nos équipes interagissent avec des gérants d’actifs et des banques d’affaires, explique le directeur général. C’est un point clé pour pouvoir passer à des montants plus importants. »

Car les montant seront à terme plus importants avec des projets de privatisations partielles dans les tuyaux. Le Growth Fund fait tout pour éviter de revivre le traumatisme des hedge funds qui ont cherché des sorties rapides pour leurs actifs grecs lors du marasme économique ou des privatisations totales qui n’ont eu qu’un effet de court terme, et entend là aussi faire les choses bien. « Nous voulons éviter de privatiser juste pour privatiser et encaisser de l’argent, nous voulons avoir un impact sur le long terme », souligne son dirigeant.

Séduire des coinvestisseurs

Le fonds dispose notamment de parts dans 23 aéroports régionaux pour lesquels il envisage de trouver des partenaires financiers à même de bien les gérer, tout en conservant une participation minoritaire au capital. Le processus a notamment été lancé pour l’aéroport de Kalamata, en se fondant sur l’expérience réussie d’un autre groupe d’aéroports régionaux opérés par Fraport, et qui sont reconnus pour leur qualité. Le but consiste à la fois à générer des réserves à réinvestir en cédant une partie du capital, mais aussi à améliorer les services pour les Grecs et les touristes sur les îles du pays.

L’aéroport d’Athènes est également un actif pour lequel différentes options sont sur la table. Très bien géré et très rentable selon son actionnaire à 55%, il compte déjà des investisseurs internationaux à son capital, notamment AviAlliance (40%), contrôlé par le fonds de pension canadien du secteur public PSP Investments. Qui est en passant exactement le genre de partenaire que le fonds grec cherche à convaincre d’investir à ses côtés dans l’économie locale. « Nous voulons être un catalyseur pour attirer d’autres investisseurs institutionnels à intervenir dans l’économie grecque », confirme Gregory D. Dimitriadis. Pour cet actif de grande qualité, le fonds a confié un mandat aux banques d’affaires Bank of America et Eurobank et le processus est toujours en cours pour déterminer la meilleure des voies entre la cession à un actionnaire stratégique ou une introduction en Bourse à Athènes. Cette dernière option aurait l’avantage de contribuer aussi à l’animation du marché boursier local et donc au dynamisme économique national. Quoi qu’il arrive, le Growth Fund conservera une participation de 25% au capital.

La responsabilité en étendard

Afin de se former à son nouveau rôle, l’équipe du fonds ne ménage pas ses efforts pour rencontrer ses pairs, que ce soient des fonds très établis ou plus récents comme lui afin de recueillir leurs meilleures pratiques et commencer directement au meilleur niveau. C’est pourquoi il participe au club des fonds souverains méditerranéens, mais aussi à d’autres réunions telles que le One Planet Summit pour l’investissement climatique des fonds souverains monté à l’initiative de la France, qui se réunira à Paris en juin 2023. Car les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont clés pour le growth fund, et portée par la responsable durabilité Anthi Trokoudi pour le fonds et ses participations. « L’ESG est notre plus importante priorité, c’est le moyen de nous transformer, s’exclame le directeur général. Nos entreprises en portefeuille sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre du pays selon McKinsey, ce qui nous donne l’énorme responsabilité de les réduire. » Et en tant que fonds souverain tout juste éclos, le Growth Fund a la flexibilité de tout mettre en œuvre pour verdir son portefeuille.