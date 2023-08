Le fonds de dotation qui détient le Guardian a perdu 2,4% sur son dernier exercice

Il est la clé de l’indépendance du journal. Le Scott Trust, fonds de dotation actionnaire du groupe de media britannique The Guardian, vient de publier une performance annuelle de -2,4% pour son exercice achevé fin mars 2023. Son portefeuille d’actifs se trouve valorisé 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d’euros) à la fin de la période. Il a notamment été alimenté par la cession en 2014 de 50,1% d’un media et sa place de marché dédiés à l’automobile, Auto Trader, au fonds de private equity britannique Apax Partners : la vente a rapporté entre 600 et 700 millions de livres.

Si le «trust» a été créé par le propriétaire du journal en 1936 pour le protéger de querelles de succession, le fonds a été établi en 2008 sous sa forme actuelle pour investir et utiliser sa richesse afin de sécuriser la position financière du journal et son indépendance éditoriale, en lui évitant de faire appel à un actionnaire extérieur. Il présente une performance annualisée depuis sa création de 6,7% selon son rapport annuel.

Deux poches

Son portefeuille se compose d’un fonds d’investissement à long terme (LTIF en anglais) qui a pour but de créer un fort rendement ajusté du risque sur la durée et de GMG Venture, un fonds de capital risque qui cible des entreprises à l’intersection entre les media et la technologie. Le LTIF se trouve valorisé 1,18 milliard de livres à la fin de l’exercice et GMG 63,4 millions de livres. Le LTIF a pour objectif primaire d’atteindre un rendement annuel net de 5% au-dessus de l’inflation et comme objectif secondaire de battre la performance d’un portefeuille de référence sur une période minimum de 3 ans. Sur cette durée, le LTIF dépasse la performance de son portefeuille de référence de 3,1% avec un rendement annualisé de 11,8%.

Le portefeuille du LTIF est très diversifié entre actions mondiales, émergentes, hedge funds, investissements non cotés, produits indexés sur l’inflation, produits de taux, or… Le fonds va continuer à augmenter son allocation aux marchés privés car «ces actifs ont le potentiel d’atteindre des rendements plus élevés que ceux des actifs publics», explique le rapport. Afin de neutraliser le risque et les frais de gestion plus élevés de ces actifs privés, il est prévu que le fonds se diversifie encore plus et réduise les coûts associés au reste du portefeuille. Le Scott Trust a commencé à mettre en place sa nouvelle stratégie d’allocation d’actifs début 2022 et estime que le processus est désormais pratiquement achevé.

La part des actifs privés augmente depuis 2014 dans le portefeuille du Scott Trust - (The Scott Trust)

Le fonds a mandaté Cambridge Associates et Cardano comme conseils auprès du comité d’investissement et de l’équipe d’investissement. Le premier conseille sur les investissements privés et le second sur l’allocation stratégique et tactique, les marchés publics et la gestion quotidienne du fonds de dotation.

Encore plus de non coté

Le portefeuille d’actifs privés a rapporté 0,2% sur un an, alors que Cambridge Associate estime que le capital investissement a présenté en moyenne un rendement de 5,6% en 2022 et le capital-risque -8,5%. Ce portefeuille a été valorisé 274 millions de livres à la fin de décembre 2022 et a reçu 82 millions de livres de distribution en 2022. Entre le 31 mars 2022 et le mois de juillet 2023, le fonds a décidé d’allouer 55 millions de livres à 12 fonds pilotés par 9 gérants, ce qui a porté l’investissement total en non coté depuis le lancement à 301 millions de livres confiés à 27 gérants. Deux nouvelles relations ont été crées lors de l’exercice passé avec le spécialiste de la biotech européenne Forbion et le gérant américain de dette privée Peak Rock Capital Credit.

Enfin, le fonds de dotation entend mener une politique volontariste en matière d’investissement responsable avec un intérêt particulier envers le changement climatique, les questions de diversité, d’égalité et d’inclusion et il commence à s’intéresser aux aspects liés à la nature. Une personne a récemment été nommée pour mener les actions d’engagement afin de renforcer cette approche à travers toutes les activités d’investissement. Depuis 2016, le fonds est également membre de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) qui est une entité européenne dédiée à la collaboration entre investisseurs institutionnels pour aider à définir des politiques publiques, des pratiques d’investissement, des bonnes pratiques de la part des entreprises dans le but d’aller vers un monde décarboné.