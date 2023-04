Le fonds de compensation du Luxembourg va explorer une nouvelle classe d’actifs

Au Luxembourg, le système de retraite fonctionne par répartition. Toutefois, pour atténuer des perturbations externes soit au niveau des recettes en cotisations, soit au niveau des dépenses, le Fonds de compensation (FDC) a été créé en 2004. Il a pour mission de gérer de manière prudentielle la réserve de compensation du régime général de pension et d’en tirer un rendement effectif tout en diversifiant les risques. En 2007, le FDC a créé un organisme de placement collectif sous la forme d’une société d’investissement à capital variable (Sicav) qui joue le rôle de véhicule d’investissement pour la plus grande partie des actifs.

«Le régime de pension dispose de 23,5 milliards d’euros de réserves à la fin de 2022, précise Marc Fries, président délégué du comité d’investissement. La loi nous impose d’avoir 1,5 fois les dépenses annuelles en réserve, ce qui équivaudrait, en tenant compte des prestations à charge du régime à fin 2022, à presque 9 milliards d’euros. Comme le Luxembourg a connu une croissance exemplaire de l’emploi sur les trente dernières années, dans des secteurs rémunérateurs, les cotisations étaient excédentaires par rapport aux prestations de pensions.»

Côté gouvernance, le conseil d’administration forme l’instance dirigeante du FDC. Dans l’exercice de ses missions, il est assisté par un comité d’investissement et une commission immobilière. L’administration même du FDC est assurée par les différents services de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP). Le comité d’investissement a accompagné la mise en place de la Sicav et assiste le conseil d’administration du FDC dans ses décisions d’investissement en actifs financiers. L’équipe du FDC compte six collaborateurs dans le service de gestion des organismes de placement collectif (OPC), neuf personnes dans le service immobilier, deux personnes au service des prêts hypothécaires et huit autres au service comptable, qui assurent aussi la comptabilité de la CNAP. Le FDC investit en direct en immobilier au Luxembourg, et construit notamment des bâtiments administratifs. La surface détenue est de 122.000 mètres carrés actuellement et devrait atteindre 200.000 mètres carrés d’ici 2030.

Nouvelle allocation stratégique

Le FDC vient de publier en février 2023 la nouvelle directive de son conseil d’administration, qui fixe la stratégie d’investissement. Elle part de l’allocation réelle à la fin de 2022, l’actualise avec ses hypothèses et introduit une nouvelle classe d’actifs.

«Lors de la précédente revue de la stratégie d’investissement, il nous avait été demandé de nous pencher sur l’opportunité d’investissement en private equity et en dette privée, et nous avons décidé d’introduire l’infrastructure en énergie renouvelable dans le portefeuille, qui offre également une certaine protection contre l’inflation, explique Christian Würth, responsable du service gestion des OPC. Le quota stratégique d’investissement en infrastructure a été fixé à 2%, équivalent à 500 millions euros, ceci au détriment du quota des obligations.»

La Sicav, via laquelle quelque 95% de la réserve sont investis, est complètement confiée à des gérants externes. La gestion du portefeuille d’immeubles au Luxembourg et d’un stock de prêts faits dans le passé par la caisse de pension est conservée en interne, selon Marc Fries. La modulation de l’allocation cible s’est accompagnée d’un ajustement à la hausse du rendement à atteindre, qui passe de 2,4% à 3,3% annuels. Jusqu’en 2021, le rendement moyen annuel depuis l’origine atteignait 5%, mais il a baissé en 2022, une année difficile.

Sélection de gérants

En externalisant la majeure partie de ses actifs, le FDC apporte beaucoup de soin à la sélection de ses gérants. Cette dernière se réalise toujours par appel d’offres public, et un d’entre eux est en cours avec cinq lots. Quatre concernent des remises en jeu de mandats existants : un mandat d’obligations marchés émergents à gestion active avec une approche durable pour 250 millions d’euros, un mandat d’obligations marchés émergents à gestion indexée de 250 millions d’euros, un autre sur les actions monde à petite capitalisation à gestion active intégrant une approche durable de 500 millions d’euros et un mandat actions monde à petite capitalisation à gestion indexée pour 500 millions d’euros. Le nouveau mandat porte sur des obligations monde à gestion indexée couvrant le risque de change et aligné sur l’Accord de Paris sur le climat, avec un montant indicatif de 500 millions d’euros.

L’équipe met 8 à 9 mois pour finaliser un appel d’offres. Elle est épaulée pour cela par un consultant externe spécialisé. Transparent, le FDC publie chaque année dans le rapport d’émission de la sicav la liste des gérants avec lesquels il travaille. Dans le rapport sorti en mai 2022, parmi les gérants français se trouvent BNP Paribas Asset Management, Amundi ou encore Axa Investment Managers.

«En 2022, nous avons clôturé un appel d’offres pour lequel il y a eu un changement de gérant pour l’ensemble des cinq mandats remis en concurrence, se rappelle Christian Würth. Il a donc fallu faire le relais et gérer le transfert de quelque 4 milliards d’euros.»

Pour cette année, il ajoute avoir procédé à un rééquilibrage en désinvestissant 500 millions d’euros au niveau des actions monde pour les stationner dans les fonds monétaires – à nouveau rémunérateurs - en attendant le lancement du nouveau compartiment obligataire à gestion indexée et aligné sur l’accord de Paris. L’équipe va commencer à plancher sur le nouvel appel d’offres en infrastructure en septembre 2023.

Une responsabilité qui s’affirme

Le FDC publie également sur son site sa politique de responsabilité et la liste des exclusions de son univers d’investissement.

«Le choix de ne recourir qu’à des mandats dédiés facilite la mise en place de notre politique d’investisseur responsable et notre liste d’exclusion, souligne Marc Fries. Certains mandats ont une taille considérable, supérieure à 2 milliards d’euros. Cette structure nous permet aussi de travailler à moindre coût : nos dépenses de fonctionnement au niveau de la SICAV s’élevaient fin 2022 à 12 points de base.»

La politique de durabilité du fonds se précise régulièrement.C’est dans ce cadre que les instances dirigeantes ont décidé d’introduire le mandat de gestion aligné sur les objectifs de l’accord de Paris et celui dans les infrastructures d’énergie renouvelable. Ces décision ont pour but d’aller dans le sens de la trajectoire de transition climatique, car la dernière mesure de la température du portefeuille s’établissait entre +2° et +3°. De plus, la liste d’exclusions publiée sur le site évolue, et un changement est en cours pour la gestion de la liste -confidentielle- d’entreprises sous observation. Le FDC va travailler à de nouvelles règles sur la durée maximale passée en observation avant de décider d’une exclusion.

«Nous prévoyons également d’élaborer en 2023 une politique d’engagement envers les principales sociétés émettrices de gaz à effet de serre détenues dans notre portefeuille», complète Christian Würth. Une politique qui devra être répercutée par les gérants.

