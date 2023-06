Fonds souverains, l’ébullition

Oman veut doubler la mise. Coincé entre des superpuissances pétrolières et gazières, le discret sultanat prépare un « Future Fund », un fonds souverain, de 2 milliards de rials omanais (4,8 milliards d’euros). Il dispose pourtant déjà d’un fonds souverain, l’Oman Investment Authority, riche de 42 milliards de dollars. Mais la nouvelle structure sera chargée de séduire des investisseurs étrangers pour qu’ils viennent stimuler l’économie locale. Le précédent, créé en 1980, a, lui, pour but de faire fructifier les réserves constituées avec les exportations de pétrole et de gaz.

Il existe des fonds riches en capitaux grâce à un surplus de matières premières, ceux qui sont riches d’actifs stratégiques et ceux qui ont les deux ELISABETH BOURQUI, cofondatrice de Berg Capital Management

« Il existe des fonds riches en capitaux grâce à un surplus de matières premières, ceux qui sont riches d’actifs stratégiques et ceux qui ont les deux », explique Elisabeth Bourqui, cofondatrice de Berg Capital Management, qui accompagne des détenteurs d’actifs dans la gouvernance de leurs investissements. Elle cite l’exemple du Growth Fund grec (lire l’encadré), qui n’a pas de rente issue de matières premières mais a notamment reçu dans son portefeuille le port d’Alexandroupolis où va s’installer un terminal flottant de gaz naturel liquéfié, crucial pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

De nouveaux fonds continuent en parallèle de se monter pour faire fructifier les revenus des hydrocarbures, sur le modèle des fonds du Golfe ou du fonds norvégien, le plus grand du monde. Si la fin de l’exploitation des énergies fossiles se profile à moyen terme, il semble qu’il est encore temps de s’en servir pour garnir un bas de laine. Ainsi, mi-2022, Israël a mis en marche son fonds souverain alimenté par les revenus tirés de ses plateformes en mer d’extraction de gaz. Le Liban voisin étudie aussi un projet similaire. Le Guyana et le Suriname en Amérique du Sud ont des fonds souverains opérationnels depuis respectivement 2018 et 2019. Au Brésil, l’Etat d’Espirito Santo a inauguré son fonds en 2019, le Funses, dont la stratégie à long terme vise à consolider la santé fiscale et le développement économique locaux. Comme le fonds norvégien, il affiche sa richesse en temps réel sur la page d’accueil de son site internet. En Afrique de l’Est, le Mozambique dispose aussi de ressources gazières, et le Fonds monétaire international (FMI) lui a conseillé d’orienter les recettes liées au gaz vers un fonds souverain dans le cadre de son soutien au pays. Lors d’une visite début mai 2023 au Mozambique, le FMI a pu constater des progrès en matière de réformes structurelles, et a notamment noté que le projet de loi de constitution d’un fonds souverain a été soumis au parlement fin décembre 2022.

Pas de pétrole mais des idées

Les pays dépourvus d’excédents commerciaux liés aux matières premières trouvent d’autres façons d’alimenter leur fonds souverain. Ainsi, celui de l’Ethiopie, mis en route depuis moins de deux ans, dispose de l’équivalent de 40 milliards d’euros d’actifs composés d’une vingtaine de participations dans les fleurons publics nationaux comme la compagnie aérienne nationale, une banque, la compagnie de télécom, des services portuaires et logistiques ou encore la compagnie d’électricité. Son pari repose sur l’attraction de co-investisseurs étrangers pour financer le développement des secteurs stratégiques pour Addis-Abeba, tels que l’agriculture avec la production agricole, de fertilisants, de semences ou encore la reforestation couplée à la production de crédits carbone. La logistique et l’infrastructure sont également ciblées, ainsi que les énergies renouvelables, l’industrie, l’immobilier et la santé.

Les autres fonds de développement ou stratégiques fonctionnent de la même façon, leur gouvernement les dote de participations dans des entreprises publiques et charge les gestionnaires du fonds de les faire fructifier et de faire venir de l’argent privé pour financer des développements que l’Etat ne peut réaliser sur ses seuls deniers. Il leur faut donc se lancer dans une tournée commerciale internationale pour convaincre d’autres grands détenteurs d’actifs de les soutenir. L’Indonesia Investment Authority (INA), créée en 2021 avec un pécule initial équivalant à 5 milliards d’euros, a procédé ainsi avec son président et le ministre des Investissements qui sont partis démarcher un nombre impressionnant de « poches profondes ». Avec succès : les Emirats ont promis 10 milliards de dollars, la Banque japonaise pour la coopération internationale s’est engagée à lui confier 4 milliards de dollars, le fonds souverain chinois Silk Road Fund prévoit de miser 20 milliards de yuans (2,9 milliards d’euros) et l’International Development Finance Corporation américaine a annoncé une contribution de 2 milliards de dollars. L’Indonésie entend financer de grands projets avec ces partenaires prestigieux, comme le déménagement de la capitale de Java à Bornéo. L’INA fonctionne aussi avec des fonds dédiés, et le premier, annoncé en mai 2021 sur la thématique des autoroutes, a réuni de grands investisseurs institutionnels mondiaux : la Caisse de dépôt et placement du Québec, le fonds de pension néerlandais APG et une filiale de l’Abu Dhabi Investment Authority. Sous réserve de la disponibilité des actifs, la plateforme vise une capacité d’investissement d’environ 54.000 milliards de roupies indonésiennes (3 milliards d’euros).

L’Irlande analyse une autre piste créative pour un futur fonds souverain. Le pays a déjà un fonds, l’Ireland Strategic Investment Fund, mais vient d’annoncer en mai 2023 qu’il envisageait d’en créer un second alimenté par les ressources fiscales amassées par l’île. Il aurait pour but de couvrir les coûts à venir du vieillissement de la population, entre autres. En effet, l’Irlande propose un régime favorable qui a incité de grandes entreprises technologiques internationales à s’installer sur son territoire, et les revenus fiscaux qu’elles apportent ont fini par créer un excédent budgétaire significatif, de l’ordre de 24 milliards d’euros cette année. Le fonds pourrait ainsi atteindre dès sa création 90 milliards d’euros d’actifs, mais le montant reste sujet à débat parlementaire.

Besoin d’infrastructures

La grande majorité des fonds souverains nés ces dernières années cherchent des partenaires intéressés dans le financement de leurs routes, ponts, ports et autres installations de production énergétiques, entre autres. « Le Kosovo a des besoins en infrastructures, c’est un pays assez pollué, en reconstruction et le fonds souverain a été lancé pour permettre de laisser aux futures générations un pays avec plus d’énergies renouvelables notamment », illustre Elisabeth Bourqui, chez Berg. Le fonds a officiellement été lancé début mai 2023. Il va recevoir pour cela des parts de six grandes entreprises publiques et devra les gérer et attirer d’autres investisseurs souverains. « Le gouvernement soutient fermement cette vision du fonds souverain, estimant qu’une telle initiative se traduira par la stabilisation de l'économie par la diversité, la création de profits pour l’Etat grâce à des investissements judicieux et la création de richesse pour les générations futures », a déclaré le Premier ministre kosovar, Albin Kurti.

Se reconstruire, c’est l’objectif de l’Ukraine avec son projet d’Ukrainian Development Fund

Un autre pays a décidé de tenter l’aventure du fonds souverain pour se reconstruire : l’Ukraine. Elle anticipe la fin du conflit sur son territoire et a déjà recensé près de 100.000 infrastructures civiles endommagées ou détruites, selon la vice-Première ministre ukrainienne, Yuliia Svyrydenko. Le vice-ministre de l’Economie, Oleksandr Hryban, a présenté début juin 2023 aux fonds souverains d’Abou Dabi, Adia et ADQ, le concept de l’Ukrainian Development Fund, porté par le gouvernement avec le soutien du gérant d’actifs BlackRock. L’Ukraine compte sur une participation active des Emirats à ce projet. ADQ est d’ailleurs lui aussi un jeune fonds souverain, fondé en 2018 et déjà doté de plus de 150 milliards de dollars de participations dans des entreprises publiques comme la Bourse ADX ou la compagnie aérienne Etihad. Il commence à investir à l’étranger depuis quelques années.

Les jeunes fonds souverains cherchent donc à se créer un réseau pour convaincre leurs aînés plus riches de financer leur développement. Bpifrance participe à cette tendance et a cofondé en 2022 la Fondation Emena avec les fonds de Malte et d’Egypte. Il s’agit d’un club de fonds souverains du pourtour méditerranéen et l’un de ses objectifs est justement le partage d’opportunités de co-investissement et la mise en relation avec des investisseurs comme des fonds spécialisés. Lors de la réunion de la fondation à Paris en mai 2023, elle a pu présenter à ses partenaires des représentants de fonds d’infrastructures français. Les fonds souverains jouent souvent un rôle de « soft power », leurs investissements et ceux qu’ils reçoivent activent une certaine diplomatie économique. Par exemple, un réchauffement diplomatique peut se concrétiser par un investissement : Qatar Investment Authority a ainsi entamé mi-juin 2023 des discussions avec le jeune fonds égyptien – il a vu le jour en 2018 – pour investir dans sept hôtels historiques situés dans des lieux touristiques avec une participation de l’ordre de 30 % du capital, selon des sources citées par l’agence Reuters. La négociation a été rendue possible par le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021.

Pas le droit à l’erreur

Les nouveaux fonds souverains doivent donc se montrer sous leur meilleur jour pour séduire des partenaires, et le statut même de fonds souverain leur permet de jouer dans la cour des grands. En revanche, pour l’obtenir, il faut se plier à l’exercice de mettre en place une structure sans faille qui permette de sanctuariser les actifs. « Les politiciens voient souvent un fonds souverain comme un pot de miel, il est donc important de se doter d’une gouvernance robuste qui va agir comme un rempart pour éviter les scandales comme celui de 1MDB », prévient Elisabeth Bourqui. Le spectre du pillage du fonds souverain de Malaisie 1MDB en 2015 reste en effet dans les mémoires : le Premier ministre de l’époque avait aidé à détourner plus de 4,5 milliards de dollars du fonds. De quoi durablement limiter les perspectives de collaboration internationale. ■

LE GROWTH FUND GREC FAIT SES PREMIERS PAS D’INVESTISSEUR SOUVERAIN

« Au lancement en 2016, nous n’étions qu’une agence de participations de l’Etat et nous n’intervenions pas en investissement, relate Gregory G. Dimitriadis (photo), directeur général du Growth Fund grec. Il nous a d’abord fallu redresser les entreprises publiques qui ont constitué le portefeuille, améliorer leur performance financière et le service rendu à la population. Nous sommes des actionnaires actifs et ces efforts ont permis au portefeuille de servir des dividendes dont nous conservons une partie. Comme nous sommes parvenus à un stade où il nous est possible d’en faire quelque chose, nous avons décidé d’activer notre volet d’investissement, et l’entité de participations a été transformée en Growth Fund. Notre fonds est encore jeune, nous avons 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Notre organisation a une structure légère, nous n’avons aucun historique d’investissement ni les savoir-faire nécessaires. Nous nous sommes donc préparés à jouer ce nouveau rôle d’investisseur en échangeant avec d’autres fonds souverains pour recueillir leurs bonnes pratiques et éviter des erreurs et nous avons fait appel à des conseils. Cela nous aide à définir notre stratégie qui doit bénéficier à l’économie grecque et à mettre en place la meilleure gouvernance possible. C’est indispensable car nous avons besoin de convaincre le monde financier de notre sérieux après une décennie difficile économiquement en Grèce, et nous voulons que notre gouvernance soit un avantage concurrentiel. » ■

TROIS QUESTIONS À... Diego Lopez, fondateur et directeur général de la société de conseil spécialisée Global SWF

« Les fonds stratégiques de marchés émergents se concentrent sur la durabilité par définition »

Constatez-vous une accélération dans les lancements de nouveaux fonds souverains ?

Oui, absolument. La décennie 2011-2020 a vu la création de 64 nouveaux fonds souverains et il y en a eu 10 autres entre 2021 et 2023. Sur les cinq années entre 2018 et 2023, nous avons constaté que 31 nouveaux fonds avaient été lancés, dont la majorité sont ce que nous appelons des « fonds stratégiques».

De quels actifs sont-ils dotés au démarrage ?

Il existe deux grandes sous-catégories de fonds stratégiques. Il y a ceux qui ne reçoivent pas de participations dans des actifs au démarrage mais dont la mission consiste à attirer des investisseurs étrangers pour co-investir à leurs côtés dans des entreprises nationales. C’est le cas du RDIF en Russie qui parvenait très bien à attirer des investissements avant le conflit en Ukraine, CDP Equity en Italie, TSFE en Egypte, Ithmar au Maroc, NIIF en Inde ou INA en Indonésie. NIIF et INA ont ainsi réussi à attirer des fonds souverains et des fonds de pension majeurs du Canada, du Moyen-Orient et d’Australie pour co-investir auprès de leurs gouvernements.

Ensuite, il y a les fonds souverains stratégiques qui sont dotés de participations dans des entreprises afin que la nouvelle entité les gère et les privatise à terme. Dans cette catégorie, on peut citer Samruk-Kazyna au Kazakhstan, TVF en Turquie, EIH en Ethiopie, AIH en Azerbaïdjan, ADQ à Abou Dhabi, le Growth Fund grec ou SFRK au Kosovo. C’est de cette façon que Temasek a commencé il y a 50 ans.

Pour ces derniers, les actifs confiés sont habituellement de grandes sociétés positionnées sur des secteurs clés – des « champions nationaux » – comme des compagnies aériennes nationales, des ports, des entreprises télécoms, des conglomérats miniers, etc.

Quel profil ESG présentent-ils ?

Les fonds stratégiques provenant de marchés émergents (par exemple l’Inde ou l’Indonésie) se concentrent sur la durabilité par définition. D’autres, comme CDP Equity en Italie, la placent moins au centre de leurs préoccupations.