EDF Gestion, l’expert groupe branché sur l’investissement long terme

EDF a beau être une entreprise commerciale, elle se comporte aussi comme un investisseur institutionnel. En face de son passif de long terme, EDF Gestion compose en effet un portefeuille d’actifs spécifiques. Le gérant maison est animé par Bernard Descreux, directeur financement, trésorerie et gestion. Il chapeaute 33,9 milliards d’euros d’actifs dédiés aux engagements nucléaires d’EDF, Cyclife et Framatome liés au démantèlement de centrales et au stockage de déchets ; 9,5 milliards d’euros d’actifs de retraite et 7,7 milliards d’épargne salariale.

Les actifs dédiés se placent donc en face de passifs très longs. Le portefeuille correspondant comporte trois grands groupes d’actifs : les actifs de taux comportant les investissements obligataires, les actifs de rendement avec les engagements offrant une rente comme les infrastructures et l’immobilier et enfin les actifs de croissance comprenant les actions. L’objectif d’allocation stratégique est fixé à 40% d’actifs de croissance, 30% pour les actifs de rendement et 30% pour les taux.

«La performance de notre portefeuille s’est établie à -8,5% en 2022, avec -15,8% sur les actifs de croissance, -12,2% sur les produits de taux, dont –4% sur les ABS et CLO, détaille Bernard Descreux. La poche rendement a rapporté 11,2% avec des actifs d’infrastructure indexés sur l’inflation et de l’immobilier qui a rapporté 0,5%.»

« Nous sommes un peu en retrait sur notre cible d’allocation en immobilier, car nous attendons que les prix se recalent, précise Bernard Descreux. Traditionnellement nous recherchons de actifs valorisés au moins 100 millions d’euros mais avec la baisse des prix nous pourrons regarder en dessous. Il ajoute être plutôt sous pondéré en actions car l’équipe avait anticipé un premier semestre difficile mais finalement les marchés ont été portés par l’intelligence artificielle qui a électrisé la tech, les indices américains et aussi par les valeurs du luxe. Dans les actifs de taux, le portefeuille d’emprunts d’Etats est géré par la salle de marchés interne qui pilote l’exposition au risque de change car le portefeuille comporte beaucoup de devises. L’investisseur a également une politique de couverture de 50% des actions étrangères mais n’utilise pas de couverture de taux sur les actifs dédiés.

Nouveautés en obligataire

EDG Gestion a récemment lancé de nouveaux supports. Le déploiement de stratégies en crédit structuré a été entamé, avec trois stratégies CLO (Collateralized Loan Obligation) et une d’ABS (Asset Backed Securities). Pour les ABS, une «buy list» de fonds européens senior est développée.

«Nous prenons des ABS et des CLO de notation moyenne AA car nous voulons investir en produits de taux, mais en taux variable, précise Bernard Descreux. Il faut bien entrer dedans, c’est très technique, donc nous avons mené des consultations pour choisir des gérants car cela marche bien en ce moment, avec peu de volatilité et un rendement régulier.»

L’investisseur s’intéresse également aux obligations à haut rendement. «Nous avons récemment mené une consultation sur du high yield short duration, car la crainte d’une recession a fait monter les spreads mais en short duration, vous captez les taux sans trop de risque», complète le directeur financement, trésorerie et gestion. EDF Gestion a lancé la sélection d’une gestion passive, avec comme indice de référence «ICE BofA BB CCC 1 3».

Parmi les autres chantiers en cours en obligataire, EDF Gestion mène une réflexion sur une stratégie dans les obligations internationales souveraines sur la zone OCDE pour compléter son allocation actuelle, très européenne.

Engouement pour les ETF et fonds indiciels

La gestion indicielle représente aujourd’hui plus de 80% des investissements en actions d’EDF Gestion pour sa poche d’actifs dédiés. «Nous investissons à travers des ETF depuis assez longtemps car nous avons remarqué que sur certains marchés très liquides et très efficients la gestion active avait du mal à battre les indices, explique Bernard Descreux. Nous conservons donc de la gestion active surtout sur les marchés émergents, le marché japonais et enfin sur le marché européen small et midcap. Nous passons par des ETF et des fonds dédiés avec des prix très étudiés. Nous faisons de la réplication synthétique, de l’exposition via des dérivés qui sont très efficaces sur les retenues à la source et cela permet de récupérer un avantage fiscal en évitant une double imposition. De plus, la gestion passive nous a protégé du risque des bulles technologiques.»

La gestion indicielle est donc privilégiée, sauf lorsque la gestion active présente un avantage compétitif statistiquement établi. Le budget de risque ainsi gagné peut être rejoué en gestion active. Le directeur ajoute qu’il prévoit de développer un peu plus la gestion et l’analyse factorielle growth et value afin de mieux analyser le portefeuille, et qu’il compte regarder ce qui existe en ETF factoriels.

Gestion active : en quête d’alpha

Pour la poche actions monde, depuis 2020, EDF s’est engagé à favoriser le financement des entreprises technologiques dans le cadre de l’initiative lancée par Philippe Tibi. «Nous avions investi 100 millions en coté et 100 millions en non coté pour le programme Tibi 1, et nous allons continuer avec le second volet, retrace le directeur financement, trésorerie et gestion. Nous étions auparavant exposés à la technologie à travers des indices américains qui en comportent une forte proportion, et le programme Tibi nous offre un accès à de la tech européenne en créant un cluster de talents et de capital.»

Les investissements en non coté sont confiés à l’autre filiale d’investissement de l’énergéticien, EDF Invest. Elle va continuer à mettre en œuvre la montée en puissance de ces actifs privés pour EDF Gestion afin de capter leur prime d’illiquidité. Les actifs non cotés pesaient 4 milliards d’euros dans son portefeuille en 2015, et ont atteint 9,5 milliards à la fin de 2022.

Pour la dette privée, l’objectif à atteindre pour EDF Gestion est fixé à 4% des actifs dédiés en dette privée senior à horizon 5 ans. L’équipe précise qu’en l’état actuel de la règlementation, elle souhaite favoriser des fonds bénéficiant du label Fonds de Prêts à l’Economie (FPE), qui permet de bénéficier du ratio dérogatoire de 5% sur les investissements concernés.

Trajectoire net-zero

Le groupe EDF est un acteur important de la transition énergétique et le changement climatique est l’un des défis qui doit être intégré à la gestion des actifs dédiés. Le chantier de l’intégration du risque climat et de la décarbonation du portefeuille est donc lancé. Une évolution de l’allocation sur une partie des actifs obligataires crédit va être engagée avec une orientation active des réductions des émissions. L’investisseur entend également disposer de supports d’investissement alignés sur une trajectoire de neutralité carbone compatible avec celle du groupe.

«Dans la sélection de gérants, nous souhaitons qu’ils appliquent une neutralité technologique, c’est-à-dire qu’ils n’excluent pas le nucléaire qui fait partie des métiers du groupe, prévient Bernard Descreux. Nous les interrogeons sur leur stratégie de neutralité carbone car nous nous en définissions une pour EDF Gestion.»

Attente précises envers les gérants

EDF Gestion travaille avec une soixantaine de gérants externes. Sinon, presque toute la poche active de rendement d’environ 8 milliards d’euros est pilotée en interne avec EDF Invest, et pour la poche active de taux de 12,9 milliards, la salle de marché en gère environ 6 milliards. L’équipe veut donc nouer avec ses gérants externes des relations de partenariat à long terme. Aujourd’hui, plus de 50% des fonds en portefeuille ont plus de trois ans et 40% plus de cinq ans.

Elle demande à ses gérants de lui fournir annuellement un questionnaire au standard AFG/Af2i, exige une transparence sur l’ensemble des frais, et leur fait passer des «due diligences» approfondies. EDF Gestion attend que les gérants lui communiquent des informations uniquement sur la classe d’actifs du fonds concerné, qu’ils n’envoient pas plusieurs fois la même information et qu’ils soient factuels. Comme le résume Bernard Descreux : «Nous demandons à nos gérants de faire ce qu’ils disent et de dire ce qu’ils vont faire. Nous voulons des faits, pas du flou».