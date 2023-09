Un fonds de pension mancunien sélectionne un gérant immobilier pour son fonds de 840 millions de livres

A l’issue d’un processus de sélection, le fonds de pension local britannique Greater Manchester Pension Fund a choisi un gérant immobilier. Il s’agit de CBRE Ltd., qui se voit confier la gestion du Greater Manchester Property Venture Fund (GMPVF), doté de 840 millions de livres (971,5 millions d’euros) d’actifs. Le portefeuille est constitué de biens locaux, concentrés sur le Nord-Ouest et l’Ouest du Yorkshire.

Le mandat de 7 ans consiste à fournir au fonds du conseil stratégique pour l’aider à investir dans des opportunités en direct et en prêt sur toute la gamme de l’immobilier commercial et résidentiel. Le fonds a pour objectif de générer du rendement tout en contribuant positivement à la croissance économique et à l’environnement de la région.

CBRE remplace le précédent gérant, Avison Young (précédemment GVA Grimley), qui avait accompagné le développement du portefeuille ces 15 dernières années.