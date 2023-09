Novo Holdings et le fonds de pension PKA misent sur le premier fonds durable de Glentra Capital

Novo Holdings (108 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2022) et le fonds de pension danois PKA (54 milliards d’euros d’actifs sous gestion), en tant qu’investisseurs principaux, apportent 443 millions d’euros, aux côtés d’autres investisseurs, dans le premier tour de table du fonds de transition énergétique Glentra Fund I. Novo Holding consacre 290 millions de dollars au fonds. Elle a également déclaré avoir pris une participation de 20 % dans Glentra Capital. Ce dernier vise 750 millions d’euros d’encours pour son fonds dans les prochains mois.

Le nouveau gestionnaire d’actifs installé à Copenhague et à Londres compte déployer du capital dans l’éolien terrestre et maritime, dans le solaire, les carburants verts, le stockage d’énergie, la mobilité électrique. La société de gestion a été fondée en 2022 par Henrik Tordrup (Orsted et Copenhagen Infrastructure Partners) et Lars Villadsen (Vestas) et réunit seize collaborateurs.

Novo Holdings est l’actionnaire principal du fabricant de médicaments Novo Nordisk, l’entreprise la plus valorisée d’Europe et de Novozymes. Novo Holdings gère également les actifs de la Fondation Novo Nordisk (qui contrôle Novo Holdings). La holding gère un portefeuille en actions, obligations, immobilier, infrastructure et private equity. Dotée d’une équipe de capital-risque, Novo Holdings investit également dans des entreprises des sciences de la vie (seed, venture, growth, principal) à tous les stades de développement.

