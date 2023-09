Mubadala accorde un mandat d’un milliard de dollars dans le crédit

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala (276 milliards de dollars d’actifs sous gestion) s’engage à investir un milliard de dollars dans la plateforme de crédit de Blue Owl Capital (150 milliards de dollars d’actifs sous gestion) dans les entreprises technologiques et de logiciels, alors que le fonds souverain étend sa stratégie crédit dans le secteur des technologies. Mubadala s’intéresse à la dette privée depuis 2009, principalement en Amérique du Nord et en Europe, et a récemment renforcé son exposition à l’Asie-Pacifique.