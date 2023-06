L’Ircantec attribue un mandat d’un milliard d’euros en obligations souveraines

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) a sélectionné deux gérants parmi 18 offres reçues pour un mandat de gestion d’obligations souveraines indexées sur l’inflation en zone OCDE : Axa IM et Degroof Petercam AM.

L’allocation initiale d’un milliard d’euros sera gérée à travers deux fonds dédiés à l’Ircantec. Les prestataires mèneront une gestion fondamentale active et durable en accord avec la politique d’investissement responsable du régime. L’indice de référence sera comparable à l’indice composite suivant :

- 50% Bloomberg Global Treasury Total Return Index Hedged EUR (code Bloomberg : H00023EU)

- 50% Bloomberg Euro Agg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR (Code Bloomberg : LEATTREU).

