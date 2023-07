Le fonds souverain marocain a attiré 46 candidatures de sociétés de gestion

La mise en route se poursuit pour le fonds marocain. Le fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) lancé par une loi en 2020 et activé par un décret en 2021, a commencé sa sélection de gérants externes. L’investisseur a reçu 46 dossiers de candidature couvrant un large spectre de secteurs, dont 24 par des soumissionnaires locaux, 17 par des internationaux et 5 par des consortiums mixtes, selon l’Agence marocaine de presse. Le FM6I avait lancé un appel à manifestation d’intérêt le 8 mai 2023 et a recueilli les offres de service jusqu’au 13 juillet. Ces dossiers devraient être examinés par le fonds selon un processus de sélection en plusieurs étapes.

Initialement doté d’un capital de 45 milliards de dirhams (4,2 milliards d’euros), le fonds prévoit de mobiliser des ressources supplémentaires de 120 à 150 milliards de dirhams dans les cinq ans à venir. Il interviendra selon deux modes d’action, l’un direct pour les projets d’envergure ou à portée stratégique et l’autre indirect à travers des sous-fonds thématiques ou sectoriels. A l’égard des investisseurs, le FM6I devrait intervenir pour réduire leur perception du risque et rassurer les soumissionnaires potentiels, mais également agir en tant que partenaire tout au long de la vie du projet en ayant un rôle fédérateur entre les investisseurs privés et les pouvoirs publics.

A lire aussi:

Faire émerger un capital investissement local

L’intervention indirecte du fonds se fera à travers des sous-fonds thématiques ou sectoriels. Ce système vise principalement à contribuer à l’émergence d’une industrie du capital investissement et le développement de son impact sur l’économie nationale. Il s’agira ainsi de relever les capacités des sociétés de gestion, aussi bien dans le volume des fonds gérés qu’au niveau de l’expertise, de la gouvernance et de la transparence, pour renforcer leur crédibilité auprès des investisseurs nationaux et internationaux. Les sociétés de gestion seront accompagnées par le fonds qui s’engagera à être premier investisseur dans les sous-fonds proposés dans la limite du tiers de la taille envisagée pour chacun des sous-fonds.

Les gérants retenus seront appelés à jouer un rôle de plus en plus important pour financer la croissance des entreprises, gérer et atténuer les risques, et apporter de l’expertise, des ressources et un réseau de contacts à ces entreprises pour les aider à renforcer leur efficacité opérationnelle et leur position concurrentielle et à accroître leur rentabilité.

Pour compléter son intervention, le FM6I envisage de mettre en place un produit de dette subordonnée proposé aux entreprises marocaines et qui sera jumelé avec un crédit bancaire. Ce produit assimilé à des quasi-fonds propres entend inciter les entreprises à réaliser leurs projets d’investissement en leur évitant l’apport en fonds propres exigé par le système bancaire.

Le succès de cette initiative reste toutefois tributaire de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes à commencer par les banques pour la distribution de prêts, les investisseurs institutionnels qui investiront aux côtés du fonds dans un véhicule dédié, et de la société de gestion qui gèrera ce produit pour le compte du fonds et de ses partenaires.

A lire aussi: