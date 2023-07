Le Fonds de garantie des dépôts ouvre un appel d’offres obligataire de 300 millions d’euros

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) initie la sélection de quatre titulaires pour la création et la gestion d’au maximum quatre Fonds Professionnels Spécialisés (FPS) investis en obligations euros gérées à échéance. Chaque titulaire ayant reçu un bon de commande aura pour mission de créer et gérer un FPS selon une approche «buy and maintain». Il est attendu que le FPS ait une qualification a minima article 8 SFDR selon les critères de chaque titulaire.

Le FGDR a fait le choix d’organiser son dispositif de gestion d’actifs autour d’un prestataire unique pour la tenue de compte-conservation, la fonction dépositaire et la valorisation de ses fonds dédiés. Dans le cadre du présent marché, les sociétés de gestion attributaires, ainsi que leurs délégataires le cas échéant, devront donc obligatoirement coopérer avec le groupement Société Générale (dépositaire), Société Générale Securities Services (SGSS) (valorisateur).

Date limite de remise des candidatures : le 07 août 2023 à 12h00.

Plus d’informations sur l’avis.