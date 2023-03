Le FEI soutient un fonds français innovant de contrats à impact social

Un nouveau champ s’ouvre dans l’investissement à impact social. Le Fonds européen d’investissement (FEI) se place comme l’investisseur pilier du fonds français Citizen Cis, présenté comme le premier fonds indépendant de contrats à impact. La Société Générale investit aussi, ainsi que les fondations d’entreprise d’Indosuez, de Nexity et de Sycomore et des investisseurs privés, portant la taille du fonds à 14 millions d’euros.

Monté par le gérant de capital investissement à impact Citizen Capital et le cabinet de conseil en innovation sociale sb factory, le fonds interviendra en prêt pour financer des projets labellisés par l’État et visant des objectifs d’impact prédéfinis et mesurés par un évaluateur indépendant. Les projets se répartissent sur trois thèmes principaux : l’égalité des chances avec le ministère de l’Économie, l’innovation pour l’emploi avec le ministère du Travail et l’économie circulaire avec l’Ademe.

Les prêts accordés aux associations en charge des projets offriront un rendement «symbolique» lié à l’atteinte des objectifs d’impact. Selon la durée des prêts, l’investissement peut être recyclé dans d’autres projets et la contrepartie publique rembourse les investisseurs en cas de succès. Quatre projets ont déjà été sélectionnés sur un total d’une dizaine prévus pour le fonds.

A lire aussi:

Un segment émergent

«Nous avons besoin de solutions innovantes en Europe et c’est le rôle du FEI de financer des segments émergents comme l’investissement social à impact» a réagi Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, lors du lancement du fonds à Paris. Elle rappelle que le fonds de fonds européen a déjà investi 1,5 milliard d’euros en impact en Europe, dont 500 millions en impact social via une quarantaine d’opérations, et le reste en impact climatique.

«L’investissement dans ce fonds est parfaitement aligné avec notre mission de générer un impact positif», estime Christine Kolb, associée fondatrice de la société de gestion Sycomore et présidente de la fondation Sycomore. Elle ajoute que c’est une façon de placer la trésorerie à long terme de la fondation qui contribue à casser des silos, notamment entre public et privé. «Pour créer une nouvelle voie entre la philanthropie et l’investissement classique», résume Laurence Méhaignerie, présidente de Citizen Capital.

A lire aussi: